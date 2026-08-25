Аутомобилом улетио у ресторан на одмаралишту на ауто-путу: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Аутомобил аустријских таблица ударио је у данас поподне, 25. августа, у излог ресторана на одмаралишту Надин на ауто-путу А1 у Хрватској, а једна особа упућена је на љекарску помоћ због повреда изазваних крхотинама стакла.
Из задарске полиције су навели да је возилом управљао страни држављанин који се кретао простором одмаралишта, након чега је аутомобилом ударио у излог ресторана.
"У току је увиђај", рекли су из полиције, преноси портал 24сата.хр.
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Из полиције су потврдили и да степен повреда особе која је упућена на љекарску помоћ још није познат.
Више детаља о околностима саобраћајне незгоде није наведено.
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