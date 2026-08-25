Малољетицима који су осумњичени за подметање пожара одређен смјештај у одгојни центар

Аутор:АТВ редакција
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Двојици малољетника осумњичених за подметање пожара у компанији "Дерубис" у Витезу одређен је једномјесечни привремени смјештај у одгојни центар.
Један од малољетника је седамнаестогодишњи син министра културе и спорта Кантона Сарајево Кенана Магоде, што је министар и потврдио.
Осумњичени су за изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари, а суд је, имајући у виду њихов узраст, умјесто класичног притвора одредио привремени смјештај у одгојни центар, преносе федерални медији.
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Тужилаштво КС јуче је затражило једномјесечни притвор због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело, а више информација није могло саопштити због чињенице да је ријеч о малољетницима.
Пожар у компанији "Дерубис" избио је у ноћи између четвртка и петка, када су изгорјеле камп-приколице чиме је причињена велика материјална штета.
Друга двојица пунољетних осумњичених предата су у надлежност Тужилаштва Средњобосанског кантона.
(Срна)
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