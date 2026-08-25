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Малољетицима који су осумњичени за подметање пожара одређен смјештај у одгојни центар

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:20

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Двојици малољетника осумњичених за подметање пожара у компанији "Дерубис" у Витезу одређен је једномјесечни привремени смјештај у одгојни центар.

Један од малољетника је седамнаестогодишњи син министра културе и спорта Кантона Сарајево Кенана Магоде, што је министар и потврдио.

Осумњичени су за изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари, а суд је, имајући у виду њихов узраст, умјесто класичног притвора одредио привремени смјештај у одгојни центар, преносе федерални медији.

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Тужилаштво КС јуче је затражило једномјесечни притвор због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело, а више информација није могло саопштити због чињенице да је ријеч о малољетницима.

Пожар у компанији "Дерубис" избио је у ноћи између четвртка и петка, када су изгорјеле камп-приколице чиме је причињена велика материјална штета.

Друга двојица пунољетних осумњичених предата су у надлежност Тужилаштва Средњобосанског кантона.

(Срна)

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Тагови :

малољетници

Дерубис Витез

Дерубис јахтс

Малољетничка делинквенција

Пожар у Витезу

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