Гажење људи на коњским тркама: Предложен притвор за Жељка Вујовића и Мирка Самарџића

Аутор:АТВ редакција
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Требињско Тужилаштво затражило је притвора за Жељка Вујовића, осумњиченог за покушај тешког убиства на коњским тркама код Билеће.
Притвор је затражен и за Мирку Самарџића, које се сумњичи за помоћ извршиоцу послије извршења кривичног дјела.
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Приликом овог инцидента повријеђено је троје особа, које су задобиле лакше тјелесне повреде.
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Жељко Вујовић је добро познато лице органима гоњења. У криминалној каријери има низ кривичних и прекршајних дјела.
На три мјесеца затвора осуђен је 2008. године због паљевине, а новчано је кажњен 2011. године због посједовања оружја.
За тјелесну повреду 2012. године добио је три мјесеца, а исто је прошао и 2018. године. Наредне двије године за наношење тјелесних повреда кажњаван је новчано. Ријеч је о 2019. и 2020. години.
Јавности је постао познат након што је у фебруару 2021. године заједно са Марком Звијери отео и претукао тада 23. годишњег Душана Милошевића из Билеће.
Милошевићу је аутомобилом пресјечен пут, након чега је убачен у гепек и одвезен ван града. Потом је претучен и остављен у близини Билеће. Вујовић је након тог догађаја био у бјекству, а полицији се предао 17. фебруара 2021. године, након 12 дана.
Због овог кривичног дјела осуђен је на годину затвора.
Случај је својевремено изазвао велико незадовољство у Билећи. Грађани су организовали протесте у Билећи, али и испред Палате правде у Требињу, незадовољни поступањем правосудних институција.
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