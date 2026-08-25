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Гажење људи на коњским тркама: Предложен притвор за Жељка Вујовића и Мирка Самарџића

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 13:08

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Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње
Фото: ATV

Требињско Тужилаштво затражило је притвора за Жељка Вујовића, осумњиченог за покушај тешког убиства на коњским тркама код Билеће.

Притвор је затражен и за Мирку Самарџића, које се сумњичи за помоћ извршиоцу послије извршења кривичног дјела.

Жељко Вујовић

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Приликом овог инцидента повријеђено је троје особа, које су задобиле лакше тјелесне повреде.

Милош Думнић

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Ко је Жељко Вујовић

Жељко Вујовић је добро познато лице органима гоњења. У криминалној каријери има низ кривичних и прекршајних дјела.

На три мјесеца затвора осуђен је 2008. године због паљевине, а новчано је кажњен 2011. године због посједовања оружја.

За тјелесну повреду 2012. године добио је три мјесеца, а исто је прошао и 2018. године. Наредне двије године за наношење тјелесних повреда кажњаван је новчано. Ријеч је о 2019. и 2020. години.

Јавности је постао познат након што је у фебруару 2021. године заједно са Марком Звијери отео и претукао тада 23. годишњег Душана Милошевића из Билеће.

Милошевићу је аутомобилом пресјечен пут, након чега је убачен у гепек и одвезен ван града. Потом је претучен и остављен у близини Билеће. Вујовић је након тог догађаја био у бјекству, а полицији се предао 17. фебруара 2021. године, након 12 дана.

Због овог кривичног дјела осуђен је на годину затвора.

Случај је својевремено изазвао велико незадовољство у Билећи. Грађани су организовали протесте у Билећи, али и испред Палате правде у Требињу, незадовољни поступањем правосудних институција.

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Тагови :

Жељко Вујовић

Билећа

коњске трке

Требиње

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Мирко Самарџић

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