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У овој земљи су возачи најагресивнији

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 13:39

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Управљач, или колоквијално волан фр. volant је дио управљачког система моторних возила. Управљачи се користе за управљање у модерним друмским возилима - аутомобилима, лаким и тешким камионима.
Фото: pexels/Lesya Kikh

Италија је свјетски позната туристичка дестинација, са величанственом уметношћу, препознатљивим пејзажима и врхунском храном. Међутим, једна ствар која очигледно оставља много простора за побољшање јесу њени путеви, а посебно - возачи.

Наиме, управо је Италија земља са најагресивнијим возачима, показало је недавно глобално истраживање. Чак 23 одсто возача навело је да је у тој земљи доживјело непредвидиво или неодговорно понашање у саобраћају.

Друго мјесто је заузела Велика Британија и чак 11 одсто возача рекло је да је у овој држави доживјело агресивно понашање, а Лондон се посебно издвојио као један од градова који се најчешће помињу.

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Сједињене Америчке Државе су на трећем мјесту са 9 одсто, док слиједе Француска и Аустралија са по 5 одсто. На дељеном петом мјесту налазе се Шпанија и Турска. По 4 одсто испитаника навело је да су управо у тим земљама доживјели највише агресије на путевима.

Које понашање возача највише нервира

Највише нервира када возачи не дају показивач правца приликом скретања - то је навело 56 одсто испитаника. Возачима смета и вожња на премалом растојању од возила испред, што је навело 46 одсто испитаника. То је чак више него спора вожња траком за претицање, коју је навело 43 одсто, и нагло кочење, које нервира 20 одсто возача.

Које земље су проглашене најљубазнијим

То што се неки народ сматра љубазним не значи нужно да су његови возачи такви у саобраћају. Када је, међутим, ријеч о општој љубазности, резултати другог истраживања показују да су Италијани и ту лоше прошли.

Према тој анкети, Италија је међу земљама које се најмање повезују са учтивошћу уопште - заузела је 24. мјесто од 25 земаља. Само је Аустрија била лошије рангирана.

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На самом врху листе налази се Јапан, гдје се наклон и даље сматра знаком поштовања. Слиједе Канада, а потом Велика Британија на трећем мјесту.

У истој анкети испитаници су замољени да процене и сопствено понашање - односно да кажу да ли себе сматрају учтивим и да ли се према непознатим људима односе с поштовањем.

Занимљиво је да су Јапанци сами себе оцијенили једном од најнижих оцјена, иако је и она била висока - 8,73 од 10.

Бразилци и Чилеанци су међу испитаним народима који себе у највећој мјери сматрају најучтивијима на свијету, са просјечном оцјеном од 9,46. Следе Индијци са 9,41, а потом Швеђани и Французи са по 9,40.

(рт балкан)

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Тагови :

вожња

Аутомобил

Италија

Велика Британија

Возачи

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