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Познато када почиње исплата једнократне помоћи пензионерима у Српској

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:46

Коментари:

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Пензионери бање рехабилитација
Фото: Pexel/ Ionela Mat

Министарство финансија Републике Српске исплатиће у четвртак, 27.08.2026. године, једнократну помоћ пензионерима у Републици Српској у укупном износу 31.385.264 КМ.

"Одлуком Владе Републике Српске, исплата једнократне новчане помоћи за 295.642 корисника врши се према просјечној обрачунатој пензији у Републици Српској за мјесец јули 2026. године. На основу наведеног, по 120 КМ биће исплаћено пензионерима који имају пензије мање од 698 КМ, а остали корисници пензија, којима су пензије изнад просјека, ће добити по 80 КМ", наводе из Министарства финансија.

Исплатом једнократне помоћи Влада Републике Српске исказала је своју опредијељеност да побољша материјалне услове и стандард најстарије популације, пратећи њихове потребе и буџетске могућности, додају из Министарства.

Према Одлуци Владе о ванредном усклађивању општег бода за утврђивање пензија, од августовског обрачуна пензије ће у Републици Српској бити повећане за 3.55% у односу на јули мјесец.

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Тагови :

Једнократна помоћ пензионерима

Пензионери

Влада Републике Српске

Исплата

Коментари (14)

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