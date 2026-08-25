40 степени па невјероватан преокрет: Крај августа и почетак септембра какав нисте очекивали

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити топло, спарно и промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и повремену кишу.
Током пријеподнева облачност са кишом и пљусковима са грмљавином ће се премјештати од запада ка сјеверу и истоку. Понегдје су могући и нешто јачи пљускови са грмљавином, наводи Републички хидрометеоролошки завод.
Средином дана падавине ће престати и биће сунчаније, а послије подне ће поново бити повремене кише која ће се премјештати од запада ка истоку.
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Све укупно количине падавина ће бити мале и неуједначене. На југу остаје претежно сунчано уз малу шансу за локалне пљускове само понегде.
Вјетар слаб до умјерен, југозападни и западни. Послије подне на југу умјерен до јак југозападни, а у осталим предјелима сјеверни.
Максимална температура ваздуха од 27 на западу до 35 на југу и истоку, у вишим предјелима од 23 степена Целзијусова.
У Србији ће данас бити сунчан и веома топао дан, али се због приближавања хладног фронта нешто угодније очекује на сјеверозападу Србије, док се преко осталих дијелова Србије очекује прилив вреле ваздушне масе са сјевера Африке.
Максимална температура биће од 30 на сјеверозападу Србије до 38 степени на југоистоку.
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Прије подне биће сунчано.
Послије подне и увече широм земље очекује се промјенљиво облачно, повремено са локалним пљусковима и грмљавином.
Понегдје се очекују и грмљавинске олује са градом, уз олујни вјетар и обилне пљускове.
На појединим локацијама очекује се да падне и више од 30 литара кише по квадратном метру.
Ипак, у већини предјела не очекују се снажне олује и непогоде, већ ће оне бити локалног и краткотрајног карактера.
Нажалост, биће локација гдје се падавине и не очекују.
Дакле, у питању су љетње, пљусковите падавине, а ситуација се може мијењати на веома малом растојању.
Заједно са облацима и падавинама, у склопу хладног фронта очекује се и продор свјежије ваздушне масе из области Алпа и Панонске низије.
У сриједу ће бити суво и знатно угодније, уз појачан сјеверозападни вјетар.
Од сриједе до петка поново суво.
Најврелије ће бити у петак и суботу. Максимална температура биће и до 40 степени.
У суботу послије подне и увече поново се очекују локални пљускови са грмљавином, понегдје и непогоде. Хладни фронт донијеће и осјетнији пад температуре, па ће у недјељу бити хладније и за више од 10 степени.
Сам крај августа поново ће донијети пораст температуре ваздуха.
Почетак септембра донијеће и даље веома топло вријеме, уз температуре изнад 30 степени, на самом почетку и изнад 35, да би потом услиједио постепени пад, али остаје и даље љетње вријеме.
Иако су пред нама дани и са падавинама, и даље ће се наставити сушни период, уз дефицит падавина, јер је потребна не само већа количина падавина, већ и дужи низ дана са падавинама да би се суша ублажила. Свакако, свака киша ће бити и више него добродошла, с обзиром на веома лошу ситуацију и са шумским пожарима и ватром на отвореном.
Иначе, због очекиваних пљускова са грмљавином и могућих непогода, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима. Како се и даље очекују високе температуре, треба бити опрезан, а због високих вриједности УВ зрачења, не треба се излагати сунцу без адекватне заштите.
Још једном апелујемо да се не пали ватра на отвореном, због веома велике опасности од шумских пожара и пожара на отвореном, и да се не бацају опушци ван предвиђених мјеста за то, преноси Телеграф.
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