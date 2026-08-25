Ако цијели дан проводите сједећи – једноставна вјежба за леђа и врат може вам помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Ако већину дана проводите сједећи, вјероватно сте барем једном примијетили да су вам рамена повучена према напријед, врат напет, а леђа укочена.
Иако наше држање зависи од бројних фактора и не постоји једна вјежба која ће га чаробно поправити, неке једноставне вјежбе могу помоћи да тијело буде снажније и покретљивије. Једна од њих је „деад ханг“, односно једноставно висење на вратилу за згибове.
Ова вјежба посљедњих је година постала популарна и ван класичних тренинга снаге јер је врло једноставна. Није вам потребна никаква посебна опрема осим стабилног вратила за згибове, а можете је убацити у тренинг или направити неколико кратких понављања током дана. Осим што активира стисак шаке и мишиће горњег дијела тијела, „деад ханг“ може бити занимљив додатак рутини ако много времена проводите за рачунаром.
„Деад ханг“ је вјежба у којој се ухватите за вратило за згибове и пустите тијело да виси, док су вам руке испружене. Стопала су притом одигнута од пода, а тијело покушавате да држите што мирнијим. На први поглед дјелује готово превише једноставно да би била права вјежба, али управо у томе и јесте њена посебност.
Док висимо, шаке и подлактице морају да одржавају тежину тијела, а у покрет су укључени и мишићи рамена, леђа и трупа. Ако дуго сједимо, нарочито за рачунаром, тијело је сатима у готово истом положају. Рамена могу завршити повучена према напријед, док су врат и горњи дио леђа често под додатним оптерећењем.
Ова вјежба може помоћи тако што омогућава да се горњи дио тијела на тренутак нађе у другачијем положају и ради на покретљивости рамена. Истовремено јача стисак шаке, а може бити корисна и као дио шире рутине за јачање леђа.
Наравно, само висење на вратилу неће исправити лоше држање. За дугорочну промјену много је важније редовно кретање, јачање леђа и мишића трупа, као и избјегавање вишесатног сједења без паузе.
@irena.fit__ What actually happens if you do a 30-second deadhang every day? Here’s what it can help with: • Spinal decompression : Hanging lets gravity gently create space in your spine, which can reduce that “compressed” feeling from sitting all day. • Better posture awareness : It activates your upper back and shoulders, which helps counter rounded shoulders. • Stronger grip strength : Your hands, forearms, and nervous system adapt quickly. • Shoulder stability : It strengthens the small stabilizing muscles around the shoulder joint. • Upper body endurance : Even 30 seconds builds real control over time. But here’s what it’s NOT: ❌It’s not magic. ❌It won’t instantly fix posture. ❌It won’t replace strength training. How to do it safely: ✔️Start with 10–20 seconds if you’re new ✔️Keep your shoulders slightly engaged (don’t fully collapse) ✔️Avoid swinging ✔️Stop if you feel sharp shoulder pain Consistency > intensity 30 seconds. Every day. Small habit. Real impact. Try it for 7 days and see how your body feels! ✨ #fyp #workout #asian #deadhang ♬ What You Saying - Lil Uzi Vert
За почетак вам је потребно стабилно вратило за згибове које може безбједно да поднесе вашу тежину. Ухватите га објема рукама, отприлике мало шире од ширине рамена. Одигните стопала од пода и пустите тијело да виси. Руке су испружене, а ноге могу бити благо савијене ако вам је тако удобније. Покушајте да се не њишете и дишите нормално.
Ако тек почињете, не морате покушавати да висите што дуже. Десет до 20 секунди сасвим је довољно за почетак, а можете урадити двије до три серије. Како вам се стисак и снага буду побољшавали, постепено можете продужавати вријеме.
Нема потребе да одмах покушавате да урадите савршен „деад ханг“. Ако вам је вјежба претешка, пронађите начин да дио тежине остане на ногама. На примјер, можете стати на повишену подлогу и користити ноге као помоћ док се држите за вратило. То је посебно корисно ако вам је стисак слабији или тек почињете да тренирате.
Циљ није да по сваку цијену издржите што дуже, већ да постепено изградите снагу и навикнете тијело на покрет.
„Деад ханг“ можете убацити на почетак или крај тренинга, а ако вам одговара, можете га урадити и неколико пута током дана. За почетак су сасвим довољне двије до три кратке серије.
Ипак, ако желите да радите на држању тијела, немојте се ослањати само на ову вјежбу. Комбинујте је са вјежбама за леђа, рамена и труп, а ако много сједите, покушајте током дана да направите што више кратких пауза за кретање.
„Деад ханг“ је зато најбоље посматрати као једноставан додатак рутини, а не као чаробно рјешење за лоше држање. Потребно вам је тек неколико минута и вратило за згибове, а временом можете примијетити да вам вис постаје све лакши и да имате бољу контролу над горњим дијелом тијела, пише СуперЖена
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