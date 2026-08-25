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Како савршено огулити тврдо кувано јаје?

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 09:52

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Јаја имају широку примену у кулинарству, због своје велике хранљиве вриједности као и због великог броја разноврсних јела која се могу припремити од њих. Велики садржаја протеина и холина јаја сврстава у исту категорију као и месо унутар пирамиде исхране
Фото: pexels/Klaus Nielsen

Тврдо кувана јаја би требало да буду лака за припрему, али њихово љуштење често може бити фрустрирајући задатак. Љуска се распада на мале комадиће, повлачећи бјеланце са собом, а јаје на крају испада неравномјерно и оштећено.

Проблем може бити свјежина јаја или начин кувања, али један корак знатно олакшава процес: ледено купатило одмах након кувања. Многи, попут аутора оригиналног текста, прескочили су овај корак, али он чини љуштење бесконачно лакшим, пише Simply Recipes .

Зашто ледена купка помаже

Ледено купатило има двоструку сврху. Прво, нагло зауставља кување, одржавајући бјеланца меким. Такође спрјечава појаву ружног зеленкасто-сивог прстена око жуманца, који је иначе безопасан.

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Друго, брзо хлађење је кључно за лакше љуштење. Бјеланце се благо скупља док се хлади и одваја од танке мембране испод љуске. Ово спречава да се љуска касније залепи за јаје.

Припрема ледене купке

Кључно је унапред припремити ледену купку. Док се јаја кувају, напуните велику посуду ледом и хладном водом. Када се јаја скувају, користите шупљикаву кашику да их директно пребаците у ледену воду. Ово је лакше и безбједније него сипати врућу воду из лонца у којем се налазе јаја.

Оставите јаја у воденом купатилу најмање пет минута. Ако планирате да их одмах ољуштите, идеално би било да их оставите да се хладе око 15 минута. Ако немате лед, хладна вода из славине ће послужити, али морате држати јаја под водом док се потпуно не охладе.

Љуштење јајета биће лакше ако прво лагано куцнете јајетом са свих страна о тврду површину. Почните да љуштите од ширег краја јајета, гдје се налази ваздушни џеп, јер се љуска тамо лакше скида. Преосталу љуску можете испрати под млазом воде.

Значај почетне температуре воде

Поред хлађења, важан је и сам процес кувања. Ако јаја ставите у хладну воду која се постепено загријава, повећава се вероватноћа да се бјеланце залепи за мембрану. С друге стране, ако јаја одмах потопите у врућу воду, бјеланце се брже повеже и одвоји од мембране, што касније олакшава љуштење.

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Јаја можете или ставити у кључалу воду или их кувати на пари. Кување на пари је њежнија метода, тако да постоји мањи ризик од пуцања љуске на фрижидерима због нагле промјене температуре. Поред тога, старија јаја се лакше љуште од потпуно свјежих. То је зато што старија јаја имају вишу pH вредност, што смањује вјероватноћу да ће се бјеланце залијепити за љуску.

Иако ниједна метода не гарантује савршено ољуштено јаје сваки пут, комбинација кувања у врућој води и накнадног хлађења у леду даје најбоље шансе за успјех.

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Тагови :

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кувана јаја

љуске јаја

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