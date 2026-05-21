На корак до „васкрсења“ изумрлих врста

21.05.2026 07:12

Јаје
Фото: pexels/Merve Tülek

Америчка компанија направила је вјештачко јаје које би могло да „васкрсне“ изумрле врсте птица.

Конструкција се састоји од љуске направљене на 3Д штампачу и силиконске мембране унутар ње. Помоћу ове технологије већ је успјешно изведено око двадесет пилића.

Главном предношћу новог „јајета“ сматра се посебна мембрана која омогућава ембрионима да се развијају при нормалном нивоу кисеоника, без додатних система за довод ваздуха.

За ову технологију већ су заинтересовани стручњаци за очување ријетких врста, као и запослени у зоолошким вртовима.

У компанији се надају да би ова технологија у будућности могла да помогне у оживљавању џиновске мое — птице од три метра са Новог Зеланда која је нестала прије неколико вијекова.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

