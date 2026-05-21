На корак до „васкрсења“ изумрлих врста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчка компанија направила је вјештачко јаје које би могло да „васкрсне“ изумрле врсте птица.
Конструкција се састоји од љуске направљене на 3Д штампачу и силиконске мембране унутар ње. Помоћу ове технологије већ је успјешно изведено око двадесет пилића.
Главном предношћу новог „јајета“ сматра се посебна мембрана која омогућава ембрионима да се развијају при нормалном нивоу кисеоника, без додатних система за довод ваздуха.
Занимљивости
Шта значи ако пукне јаје чуваркућа?
За ову технологију већ су заинтересовани стручњаци за очување ријетких врста, као и запослени у зоолошким вртовима.
У компанији се надају да би ова технологија у будућности могла да помогне у оживљавању џиновске мое — птице од три метра са Новог Зеланда која је нестала прије неколико вијекова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 седм0
Савјети
3 седм0
Друштво
1 мј0
Занимљивости
3 седм0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Тренутно на програму