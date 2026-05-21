У Српској рођене 23 бебе

21.05.2026 08:05

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 д‌јечака и 11 д‌јевојчица у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је седам беба, Добоју пет, Градишци три, Фочи и Бијељини по двије, те по једна у Приједору, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву., преноси Срна.

У породилишту Бањалука рођена су четири д‌јечака и три д‌јевојчице, Добоју три д‌јечака и двије д‌јевојчице, Градишци два д‌јечака и д‌јевојчица, Фочи д‌јечак и д‌јевојчица, Бијељини двије д‌јевојчице, Приједору и Требињу по д‌јечак, а у Невесињу и Источном Сарајеву по д‌јевојчица.

У породилишту у Зворнику није било порода.

