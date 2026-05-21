Logo
Large banner

Прије 34 године страдало 12 бањалучких беба

Аутор:

АТВ
21.05.2026 08:00

Коментари:

0
Прије 34 године страдало 12 бањалучких беба

На Одјељењу за интензивну његу бањалучког породилишта од 22. маја до 19. јуна 1992. године преминуло је 12 пријевремено рођених беба, које би имале шансу да се боре за живот да им се кисеоник могао дати у бањалучкој болници или да су могле бити транспортоване у Београд ради боље здравствене његе.

Први апел за помоћ из Клиничко-болничког центра у Бањалуци упућен је 21. маја 1992. године, а запослени су покушали да медицински кисеоник надомјесте индустријским, који су, након апела за помоћ, достављали бројни појединци и организације из Бањалуке.

Али, овај кисеоник није био стерилан и није посједовао исту влажност, док су боце пуњене под различитим притиском.

Прва криза са кисеоником ријешена је посредством Међународног комитета Црвеног крста и мировне мисије УН у БиХ, када је почетком јуна авионима у Бањалуку допремљено 180 боца кисеоника и остале медицинске помоћи, али је ријеч била само о краткорочној помоћи и ускоро Клиничко-болнички центар улази у нови период неизвјесности.

У Југославији је посредством медија вођена кампања да се допусти лет и спријечи агонија у Клиничком-болничком центру, а подржале су је и бројне познате личности. Апеле су упутили и предсједник Југославије Добрица Ћосић, као и патријарх српски Павле.

12 беба

Бања Лука

Положени вијенци на споменик ''12 беба''

Муслиманско-хрватске јединице тада су котролисале "Коридор живота" у Посавини и кисеоник је могао доћи само ваздушним путем.

За ову трагедију били су одговорни они који су могли да помогну, а нису то учинили, прије свега тадашњи генерални секретар УН Бутрос Бутрос Гали, Савјет безбједности УН и Комитет за санкције, који је одуговлачио и није издао дозволу да са батајничког аеродрома полети хуманитарни авион са кисеоником и осталом медицинском опремом.

Уобичајена процедура за добијање дозволе трајала је до седам дана, али ни након 12 дана лет није одобрен.

Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова при Влади Републике Српске уврстио је 2008. године страдање бањалучких беба у Програм обиљежавања значајних историјских датума и догађаја Републике Српске као догађај од регионалног значаја, а 22. мај је проглашен Даном страдања 12 беба усљед недостатка кисеоника ратне 1992. године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

споменик 12 беба

споменик

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић 12 беба

Бања Лука

Положени вијенци на Споменик 12 беба

4 седм

2
Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

Бања Лука

Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

1 седм

1
Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС

1 седм

0
Освештан споменик код ШГ Борја

Градови и општине

Борја: Освештан споменик погинулим борцима

1 седм

0

Више из рубрике

потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

10 ч

10
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Усвојене измјене и допуне Закона о правима бораца

10 ч

0
Небојша Вукановић

Република Српска

Огласио се Вукановић о споразуму опозиције: Прогласио побједу над Станивуковићем

11 ч

3
Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а

Република Српска

"Побједа за Српску - најважнији политички задатак"

11 ч

5

  • Најновије

09

15

Ванеса Трамп обољела од рака

09

03

„Комедија уживо“ на улицама Рима

08

58

Имају ли радници право на штрајк? Суд одлучује

08

54

"Пропало је све, нисмо као прије" Огласила се жена Слобе Радановића

08

53

"Бангаранга" у фолк варијанти запалила мреже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner