Борја: Освештан споменик погинулим борцима

Аутор:АТВ
На платоу Управне зграде Шумског газдинства (ШГ) "Борја" у Теслићу данас је освештан споменик са именима 10 радника ове фирме који су погинули током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Директор ШГ "Борја" Горан Јовић рекао је новинарима да је од 10 страдалих њих седам погинуло 1992. године.
"Бранили смо своју отаџбину. Бранили смо свој народ", изјавио је Јовић и навео да је спомен-плоча за страдале раднике била још 1996. године постављена код улазних врата зграде Управе.
Чину освештања присуствовао је и вршилац дужности директора "Шума Српске" Блашко Каурин, који је рекао да су погинули радници платили највећу цијену у борби за слободу и за одрану Републике Српске, преноси "Срна".
"Ми ћемо и даље уважавати њихове породице. Као директор апеловаћу на све директоре шумских газдинстава да тамо гдје је нема буде постављена спомен-плоча радницима који су били у тој радној јединици", навео је Каурин.
Дарко Радић, чији је отац Милован као радник ове фирме погинуо током Одбрамбено-отаџбинског рата, рекао је да постављање споменика представља признање и знак поштовања породицама погинулих бораца.
Предсједник Скупштине Борачке организације Теслића Алекса Радишић навео је да је и данашњи чин дио његовања културе сјећања на борце који су дали животе за Републику Српску.
