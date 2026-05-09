Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас да Република Српска баштини вриједности велике антифашистичке борбе и да је обавеза да обиљежава Дан побједе и слом фашизма јер је захваљујући храбрим људима и патриотама побијеђено највеће зло и пријетња за човјечанство.
"То значи да се отворио простор за нови слободарски свијет и ново уређење не само међународно гледајући друштво у цјелини него и оно што су појединачни развоји одређених држава", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци гдје је присуствовала пријему који је руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов приредио поводом Дана побједе над фашизмом.
Она је навела да треба одати захвалност свима који су у томе учествовали и додала да је обавеза поштовати све жртве које су пале за слободу.
Република Српска
Калабухов: Његовати тековине херојске борбе
"Одајемо захвалност и што је Република Српска увијек била на правој страни историје и што данас уживајући у слободи и пролазећи кроз бројна искушења посљедњих деценија може да се похвали да баштини те вриједности онога што јесте велика антифашистичка борба", рекла је Цвијановићева.
Пријему у Културном центру Бански двор присуствовали су и министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини, чланови Вијећа народа Српске, представници Републике Српске у заједничким институцијама БиХ, те вјерског, културног и друштвеног живота града Бањалука, Републике Српске и БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
10
15
09
15
05
14
54
14
47
Тренутно на програму