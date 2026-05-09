Logo
Large banner

Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности

Аутор:

АТВ
09.05.2026 14:00

Коментари:

0
Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас да Република Српска баштини вриједности велике антифашистичке борбе и да је обавеза да обиљежава Дан побједе и слом фашизма јер је захваљујући храбрим људима и патриотама побијеђено највеће зло и пријетња за човјечанство.

"То значи да се отворио простор за нови слободарски свијет и ново уређење не само међународно гледајући друштво у цјелини него и оно што су појединачни развоји одређених држава", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци гдје је присуствовала пријему који је руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов приредио поводом Дана побједе над фашизмом.

Она је навела да треба одати захвалност свима који су у томе учествовали и додала да је обавеза поштовати све жртве које су пале за слободу.

игор калабухов срна

Република Српска

Калабухов: Његовати тековине херојске борбе

"Одајемо захвалност и што је Република Српска увијек била на правој страни историје и што данас уживајући у слободи и пролазећи кроз бројна искушења посљедњих деценија може да се похвали да баштини те вриједности онога што јесте велика антифашистичка борба", рекла је Цвијановићева.

Пријему у Културном центру Бански двор присуствовали су и министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини, чланови Вијећа народа Српске, представници Републике Српске у заједничким институцијама БиХ, те вјерског, културног и друштвеног живота града Бањалука, Републике Српске и БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан побједе над фашизмом

Српски члан предсједништва БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кристијан Шмит излази из аута и хода.

БиХ

Медији: Нервозном Шмиту мало пара, тражи више

2 ч

1
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

БиХ

''Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности''

23 ч

4
''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

БиХ

''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

23 ч

3
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Српски народ дао немјерљив допринос антифашистичкој борби

1 д

0

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner