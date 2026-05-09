Медији: Нервозном Шмиту мало пара, тражи више

Аутор:

АТВ
09.05.2026 12:14

Кристијан Шмит излази из аута и хода.
Извјештај Кристијана Шмита за сједницу Савјета безбједности УН о БиХ, која је заказана за 12. мај, још није званично дистрибуиран мисијама држава чланица, што представља преседан у односу на досадашњу праксу, према којој се документи достављају седам до десет дана прије засједања.

"Глас Српске" пише да је Шмит, према информацијама из дипломатских извора у УН, претходних дана у Њујорку имао више састанака о којима јавност није обавијештена, а након којих је, како тврде извори, био видно нервозан.

Извјештај, ипак неформално циркулише међу дипломатским представништвима, а у тај документ је увид имао "Глас Српске" који пише да посебну пажњу привлачи дио у којем се Шмит жали на финансијску ситуацију ОХР-а и упозорава да би недостатак новца могао угрозити функционисање ове канцеларије.

"Тренутна финансијска ситуација није у складу са циљевима које је утврдио Управни одбор Савјета за имплементацију мира и могла би угрозити остваривање наведеног мандата канцеларије високог представника. Штавише, свака будућа трансформација Канцеларије високог представника захтијева адекватно финансирање", наведено је у извјештају.

Највећи дио извјештаја Шмит посвећује критикама Републике Српске и СНСД-а, док се готово сваки покушај инсистирања на уставним правима ентитета и конститутивних народа карактерише као "напад на државу".

Истовремено, у извјештају нема готово ниједне критике упућене бошњачким политичким партијама.

У извјештају се не помиње ни недавни приједлог српског члана Предсједништва БиХ да се Иранска револуционарна гарда прогласи терористичком организацијом, нити чињеница да друга два члана Предсједништва нису подржала тај приједлог.

Нема ни осврта на раст антисемитизма у Сарајеву, док се, како тврде извори упознати са садржајем извјештаја, потпуно изоставља питање радикалног ислама међу дијелом бошњачке политичке сцене.

Умјесто тога, извјештај, према истим изворима, критикује оне који на такве појаве упозоравају, називајући њихове ставове "подјелама и деградирајућим наративима усмјереним углавном против једног конститутивног народа".

