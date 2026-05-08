Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

Аутор:АТВ
Коментари:2
Тужилаштво БиХ формирало је предмет против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића, након кривичне пријаве Привредне коморе Републике Српске, због сумње да је блокирано усвајање аката за рад новог граничног прелаза Градишка, потврђено је Срни.
"Запримљена је пријава у складу са стандардном процедуром, формиран је предмет и дат у рад поступајућем тужиоцу ради провјере основаности навода из пријаве", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Привредна комора Републике Српске поднијела је кривичну пријаву због сумње да је Крњић, као члан Управног одбора УИО БиХ, кроз гласање против измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији, блокирао неопходне процедуре за пуштање у рад новог граничног прелаза на мосту у Градишци.
У пријави се терети за злоупотребу положаја или овлашћења и несавјестан рад у служби, уз тврдњу да је спорно поступање трајало од децембра, чиме је, како се наводи, блокиран пројекат од значаја за привреду.
Из Привредне коморе Републике Српске раније су истакли да из ранијих јавних иступа произилази да је Крњић био свјестан могућих посљедица, али да је ипак наставио са истим ставом у одлучивању.
Посљедњи покушај да се отвори Гранични прелаз Градишка био је у почетком априла, али је и тада Крњић блокирао измјене Правилника о унутрашњој организацији у УИО.
Конзорцијум "Логистика БиХ" позвао је Владу ФБиХ да преиспита ставове члана Управног одбора УИО БиХ Зијада Крњића и омогући деблокаду процеса одлучивања за отварање ГП Градишка.
Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић изјавио је Срни да гранични прелаз Градишка није локално питање, него рјешење које је у интересу цијеле економије.
Он је рекао да чињеница да поново није постигнут договор у вези са оперативним унапређењем рада на граничном прелазу Градишка додатно усложњава ионако тежак положај превозника.
"Тиме се директно продужавају чекања и повећава губитак времена за превознике. Ефикасност опада, трошкови расту. Свако одлагање рјешења на граничним прелазима има директне посљедице по привреду", рекао је Пеулић.
Он је поручио да превозници очекују хитну реакцију Владе ФБиХ, којом ће омогућити деблокаду отварања граничног прелаза Градишка.
