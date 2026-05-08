Бакир Изетбеговић све извјеснији кандидат на изборима

Након тузланске, сарајевска СДА је такође предложила предсједника странке Бакира Изетбеговића за кандидата на општим изборима у БиХ за члана Предсједништва.
"Приједлогу Кантоналне организације претходиле су једногласне кандидатуре свих општинских организација СДА с подручја Кантона Сарајево", саопштили су.
Ипак, званична одлука СДА о кандидату још није донесена.
Свака кантонална организација има право да кандидује једну особу за ову позицију, али ће опет органи странке донијети коначну одлуку.
Очекује се да ће она бити донесена до средине маја када је и посљедњи рок за овјеру кандидата на предстојећим изборима.
