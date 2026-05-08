Пјевач Дени Бонештај, најпознатији по хиту "Црно мече", недавно је добио шесто дијете са супругом Инес Васиљевић, са којом је у складном браку.
Дени је открио како успијева све да постигне, будући да му је распоред са наступима пребукиран.
Како истиче, увијек постоји мала помоћ са стране, али гледа да увијек направи такав распоред да што више времена проведе са насљедницима, јер је на релацији Црна Гора, Србија.
"Јурњава креће ујутру чим деца устану. Ја их развозим у школе, ту су тренинзи, вртићи... Ако устане брат пре мене онда он то све рјешава. Тако да, хвала драгом Богу, за сада се слажемо. Не свађамо се и помажемо једни другима. Иначе сам годинама у Београду што се тиче посла и стварно сам на неки начин разрадио и направио озбиљан посао. Сад онако лагано одрадим викенд будем овдје и онда се вратим доље", рекао је Дени, па је открио и колико је новца потребно зарадити, да би се за шесторо дјеце задовољиле све потребе и неопходне ствари.
"Што се новца тиче, њега никад доста, али хвала драгом Богу, стварно све постижем. Нисам неки порочан лик, тако да не трошим на глупости. Син Насер је један од озбиљнијих фудбалера сад у Подгорици. Он већ има девет година како поносно прича, нека дечица имају и таленат за музику, тако да полако. Све иде у свом смеру. Наравно, неко мора и да буде жртва у породици, да се избори да све то изнесемо заједно", истакао је он.
"Не пијем пред наступе, само са пријатељима"
Дени тврди да поред тога што није порочан, умије да попије и да се забави на свој начин, али највише и искључиво када су око њега пријатељи са којима може да се опусти.
"Дам ја себи одушка, али то је већином у ситуацијама када сам са драгим људима и са неким ко ми неће замјерити. Не сад као да ћу нешто ја да направим не знам ни ја шта, али ето, да смо ми наши ту и да нам је лијепо. Али у суштини прошле су ме те жеље за изласцима. С годинама се некако мењају прохтеви и интересовања, некад те је интересовало да по цео дан возиш бајс, мотор, а сад си у фазону да шеташ дјецу за ручицу и уживаш", рекао је пјевач.
Како на естради има пуно пријатеља, Дени се осврнуо и на трагедију која је недавно задесила његовог колегу Дарка Лазића, који му је добар пријатељ.
"Дарко је као врло млад успио у овом послу. Те његове, по мени лудости које сам и ја имао, вјероватно су се десиле некако у своје вријеме. Вјероватно због тих његових лудости из млађих дана њему се сад опет каче тако те етикете да је немаран и да не води рачуна. Кад би пао са бајса, мислим да би опет био проблем. Жао ми је што је на такав начин изгубио брата. Он један стварно јак и храбар момак и и даље му дајем пуну подршку и и свака му част на свему кроз шта је човек прошао, да је уопште на ногама. Ја не знам. Ја се њему дивим".
Дени тврди да добро умије са гостима који мало попију, те му се како каже, нису дешавали инциденти на наступима.
"Имам 37 година. Ја сам са неких 16 и по година са татом почео да радим, да певам. Рачунајте, са 17 година сам почео да певам онако активно. Да ли мислите да за 20 година нисам научио да све те људе дочекам и испратим пуног срца са наступа? Какви год они били, они оду срећни и задовољни од мене. Верујте, није ми се десило ниједном да тај гост који дође онако нервозан, оде такав", рекао је он.
Дени иначе, вози аутомобил вриједан преко 100.000 евра, а како тврди, на то увек воли да потроши новац.
"Нисам неко ко се расипа, волим да возим добар ауто или да дам на добар сат, али у суштини, временом сам научио да знам на шта да потрошим".
Пјевач је причао о свом насљедству, али и томе да му је велика жеља да сваком дјетету остави бар по гарсоњеру.
"Мени је велика жеља да сваком дјетету оставим бар по гарсоњерицу. Мислим да је нормално да родитељи помогну дјеци, мени је тата много помогао, али ме је прије свега, научио да сам створим и зарадим. Лијепо је да свако дијете створи више од родитеља, то је нормално, али лепо је и обезбиједити дјецу",истакао је Дени и додао:
"Ја бих највише волео да живе што дуже ту са мном, али свако ће да крене својим путем у једном тренутку, што је и нормално", испричао је Дени Бонештај за Блиц.
