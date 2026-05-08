Logo
Large banner

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

Аутор:

АТВ
08.05.2026 08:24

Коментари:

0
Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми
Фото: Youtube/HEY-U Mediagroup

Пјевачица Бони Тајлер стављена је у изазвану кому након хитне операције цријева, потврдио је њен портпарол.

Како је саопштено, љекари су 74-годишњу музичку звијезду увели у кому како би јој олакшали опоравак након захвата у болници у португалском граду Фаро, гдје има дом.

„Бони је стављена у изазвану кому како би јој се омогућио што бољи опоравак“, навео је портпарол.

Он је додао да породица моли за приватност у овом тешком периоду и најавио да ће ново саопштење бити објављено када буде више информација о њеном здравственом стању.

Вијест о хитној операцији први пут је објављена у сриједу путем Инстаграма, када је наведено да је операција прошла успјешно и да се пјевачица опоравља.

Бони Тајлер, чије је право име Гејнор Хопкинс, свјетску славу стекла је осамдесетих година прошлог вијека хитом „Тотал еклипс оф д харт“ (Total Eclipse Of The Heart), који је заузео врхове топ-листа у Великој Британији и САД.

Препознатљива по храпавом гласу, током каријере објавила је бројне хитове, међу којима су „Холдинг аут фор а хиро“ (Holding Out For A Hero), „Итс а хартејк“ (It’s A Heartache) и „Иф ју вер а вуман (енд ај воз а мен)“ (If You Were A Woman (And I Was A Man)).

Пјевачица, номинована за награду Греми, ове године требало би да крене на европску турнеју поводом 50 година од објављивања пјесме „Лост ин Франс“ (Lost In France), која ју је прославила 1976. године.

Планирани су концерти на Малти и у Њемачкој касније овог мјесеца, а турнеја укључује и наступе широм Велике Британије, као и у Аустрији, Мађарској, Турској и Румунији.

Бони Тајлер је 2023. године одликована титулом МБЕ за допринос музици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бони Тајлер

Пјевачица

индукована кома

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

30 мин

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Порасле цијене нафте

42 мин

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Спасиоци извукли мртво дијете испод гомиле пијеска, па им због шока пружана психолошка помоћ!

43 мин

0
Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

Република Српска

Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

46 мин

0

Више из рубрике

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Ни трага од луксуза! Сједиште фирме Мелининог новог мужа у скромној кући, погледајте како изгледа

53 мин

0
Особа од "повјерења": Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

Сцена

Особа од "повјерења": Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

1 ч

0
Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

Сцена

Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

10 ч

0
Ера Ојданић пјевач из Србије

Сцена

Дошао ми је крај: Нагло позлило Ери Ојданићу

14 ч

0

  • Најновије

08

38

Промјенљиво облачно са повременом кишом

08

31

Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

08

24

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

08

10

Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

07

58

Порасле цијене нафте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner