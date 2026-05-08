Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

Пјевачица Бони Тајлер стављена је у изазвану кому након хитне операције цријева, потврдио је њен портпарол.
Како је саопштено, љекари су 74-годишњу музичку звијезду увели у кому како би јој олакшали опоравак након захвата у болници у португалском граду Фаро, гдје има дом.
„Бони је стављена у изазвану кому како би јој се омогућио што бољи опоравак“, навео је портпарол.
Он је додао да породица моли за приватност у овом тешком периоду и најавио да ће ново саопштење бити објављено када буде више информација о њеном здравственом стању.
Вијест о хитној операцији први пут је објављена у сриједу путем Инстаграма, када је наведено да је операција прошла успјешно и да се пјевачица опоравља.
Бони Тајлер, чије је право име Гејнор Хопкинс, свјетску славу стекла је осамдесетих година прошлог вијека хитом „Тотал еклипс оф д харт“ (Total Eclipse Of The Heart), који је заузео врхове топ-листа у Великој Британији и САД.
Препознатљива по храпавом гласу, током каријере објавила је бројне хитове, међу којима су „Холдинг аут фор а хиро“ (Holding Out For A Hero), „Итс а хартејк“ (It’s A Heartache) и „Иф ју вер а вуман (енд ај воз а мен)“ (If You Were A Woman (And I Was A Man)).
Пјевачица, номинована за награду Греми, ове године требало би да крене на европску турнеју поводом 50 година од објављивања пјесме „Лост ин Франс“ (Lost In France), која ју је прославила 1976. године.
Планирани су концерти на Малти и у Њемачкој касније овог мјесеца, а турнеја укључује и наступе широм Велике Британије, као и у Аустрији, Мађарској, Турској и Румунији.
Бони Тајлер је 2023. године одликована титулом МБЕ за допринос музици.
