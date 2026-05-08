Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

Српски тенисер, Новак Ђоковић враћа се на терен у Риму данас послије око два мјесеца паузе у мечу против Дина Прижмића из Хрватске, а на конференцији пред почетак турнира, наш ас је похвалним ријечима причао о тамошњој домаћој нади и првом на свијету у овом тренутку, Јанику Синеру.
Наиме, Новак сматра да ће Синер већ ове године успјети да понови подвиг који је успио да оствари само он сам од 1990. године, а то је да има по титулу на сваком од Мастерса, преноси Телеграф.
"Јаник ће то сигурно успјети, могуће већ и ове године. Он је веома јак, веома импресивно игра. Комплетан је тенисер, показао је то посљедњих година. Зато и јесте број један".
На прошлом Мастерсу у Мадриду, Јаник Синер је успио да први икада обједини титуле на прва четири таква турнира током године, а сада је у низу од пет, ако се то сабере са титулом из "Берсија".
"Сада је и теже побеђивати на Мастерсима него раније, јер трају скоро двије недјеље. Мени се више допадало када су трајали по седам дана, а само Гренд слемови двије недјеље. Али тако је како је и сви морамо да се адаптирамо"
Новаку се једна ствар ипак код свега тога свиђа.
- На Мастерсима се сада мечеви играју на свака два дана, па је лакше опоравити се - подвукао је Новак.
