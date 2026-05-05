Новак Ђоковић сазнао потенцијалног ривала у Риму

АТВ
05.05.2026 19:33

Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Новак Ђоковић сазнао је и свог другог потенцијалног ривала у другој рунди Мастерса у Мадриду.

Већ је било познато од раније да је један Мартон Фучович, док је други био квалификант. Одлучено је да је то Дино Прижмић.

Дино Прижмић је стигао до главног жријеба кроз квалификације и то пошто је славио против домаћег тенисера Федерика Бонђолија са убједљивих 2:0, по сетовима 6:2, 6:4 за један сат и 14 минута тениса у главном граду Италије.

Иначе, Фучович је као боље рангирани упао директно у главни жријеб Рима и чекао је свог ривала, а одлуком жријеба је ту дошло до Прижмића.

За сада је Мађар за 22 места боље рангиран од Хрвата и због тога ће имати улогу фаворита у овом дуелу, а онда ћемо и сазнати ко ће изаћи на црту нашем Новаку Ђоковићу који није играо тенис још од Аустралијан Опена.

Дино Прижмић је млађи 14 година од свог ривала, а ниједном нису играли један против другог.

Када је ријеч о њиховим дуелима са Новаком, Ђоковић је шест пута побиједио Фучовича од чега посљедњи пут у Женеви прошле године са 2:0. Са друге стране, Новак Ђоковић је једном играо против Дина Прижмића и то на Аустралијан опену 2024. године, када је славио са 3:1 у првом колу.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

