Зверев се ставио испред Ђоковића: Постоји јаз између Синера и осталих

Финале, које заправо није било финале. То је најбољи опис дешавања у борби за пехар Мастерса у Мадриду, гдје је Јаник Синер везао пети пехар на турнирима из серије 1.000 побиједивши Александера Зверева са 2-0, по сетовима 6:1, 6:2 за мање од сат времена.
Прошетао се Италијан до трофеја, постао први тенисер икада који је везао пет Мастерса, а после дуела, Нијемац је на конференцији за медије рекао да би вјероватно обојици играча одговарало да се играло увече, односно да би га било ко побиједио са начином на који је играо.
Затим је упитан да ли мисли да постоји велика разлика између Синера и Карлоса Алкараза у односу на све остале играче са АТП листе. Услиједио је шокантан одговор, пошто је направио два ранга, ставивши себе изнад Нолета!
- Па... Мислим да тренутно постоји велики јаз између Синера и свих осталих. То је прилично једноставно. Мислим да постоји велики јаз између Синера и свих осталих. И мислим да постоји велики јаз између Алкараза, мене, можда Новака, и свих осталих. Мислим да тренутно постоје два јаза.Тешко је рећи да не постоји јаз између Синера и свих осталих ако није изгубио меч у колико Мастерс турнира? Од Шангаја. Није изгубио меч скоро 9 мјесеци. Мислим да мораш признати да постоји јаз између њега и свих осталих - рекао је Зверев.
Поприлично проблематична изјава, не из угла прављења разлике између Италијана и осталих играча, већ што је истакао себе изнад Ђоковића, иако то на терену апсолутно није доказао. Да, налази се тренутно изнад Србина на АТП листи, али треба имати у виду да Новак не игра већи број турнира, а да Зверев апсолутно ништа не ради како би искочио.
У дуелима против Италијана и Шпанца је увек инфериоран, а чак га и Ђоковић редовно руши.
