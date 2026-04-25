Велике промјене за Ђоковића због Алкараза

Повлачење Карлоса Алкараза са Ролан Гароса могло би озбиљно да утиче на распоред жријеба за други Грен слем у сезони. Посебно би се то могло одразити на Новака Ђоковића.
Шпанац је због проблема са ручним зглобом морао да одустане од Париза, гдје је требало да брани титулу, а претходно је отказао наступе и у Мадриду и у Риму.
Када се погледа унапријед, јасно је да ова ситуација мијења доста тога у жријебу.
Наиме, Алкараз више неће бити други носилац, па распоред више није "свеједно" питање за остале играче – посебно када је у питању избор између његове и Синерове стране жријеба.
До сада је, рецимо, Новаку Ђоковићу било готово свеједно гдје ће завршити, али сада то више није случај.
Ако се узме тренутни поредак, Александер Зверев би био други носилац и добио своју половину, што додатно компликује ствари – јер би Ђоковић, као врло вјероватан трећи носилац, могао да иде или на Нијемца или на Италијана. А разлика дефинитивно постоји.
Постоји и додатни сценарио који није најизвјеснији, али је математички могућ – поготово када се узме у обзир форма Зверева.
Прије Мадрида, Нијемац је имао 545 бодова више од Ђоковића.
Зверев у Мадриду брани 100 бодова, док Новак само 10. У Риму Нијемац брани још 200, а Ђоковић ниједан – укупно 300 наспрам 10.
То значи да Новак има реалну шансу да га престигне, чиме би постао други носилац на Ролан Гаросу.
Међутим, за тако нешто потребно је да практично освоји Рим или макар дође до финала, док би Зверев морао да подбаци на оба турнира. Тешко изводљиво – али не и немогуће.
Додатни проблем је што Ђоковић још није потврдио учешће у Риму, а питање је и у каквој ће форми бити, с обзиром на то да није играо још од Индијан Велса почетком марта.
За крај, важно је напоменути да турнири у Женеви и Хамбургу не утичу на носиоце за Ролан Гарос, па се њихови бодови не рачунају у овој калкулацији.
