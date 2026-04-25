Велике промјене за Ђоковића због Алкараза

АТВ
25.04.2026 14:08

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Повлачење Карлоса Алкараза са Ролан Гароса могло би озбиљно да утиче на распоред жријеба за други Грен слем у сезони. Посебно би се то могло одразити на Новака Ђоковића.

Шпанац је због проблема са ручним зглобом морао да одустане од Париза, гдје је требало да брани титулу, а претходно је отказао наступе и у Мадриду и у Риму.

Софија Јанићијевић

Сцена

Детаљи афере: Дане (70) открио шта је све плаћао Софији Јанићијевић

Када се погледа унапријед, јасно је да ова ситуација мијења доста тога у жријебу.

Наиме, Алкараз више неће бити други носилац, па распоред више није "свеједно" питање за остале играче – посебно када је у питању избор између његове и Синерове стране жријеба.

До сада је, рецимо, Новаку Ђоковићу било готово свеједно гдје ће завршити, али сада то више није случај.

Ако се узме тренутни поредак, Александер Зверев би био други носилац и добио своју половину, што додатно компликује ствари – јер би Ђоковић, као врло вјероватан трећи носилац, могао да иде или на Нијемца или на Италијана. А разлика дефинитивно постоји.

Хрватска

Регион

Да ли су порасле цијене смјештаја у Хрватској?

Постоји и додатни сценарио који није најизвјеснији, али је математички могућ – поготово када се узме у обзир форма Зверева.

Прије Мадрида, Нијемац је имао 545 бодова више од Ђоковића.

Зверев у Мадриду брани 100 бодова, док Новак само 10. У Риму Нијемац брани још 200, а Ђоковић ниједан – укупно 300 наспрам 10.

То значи да Новак има реалну шансу да га престигне, чиме би постао други носилац на Ролан Гаросу.

Међутим, за тако нешто потребно је да практично освоји Рим или макар дође до финала, док би Зверев морао да подбаци на оба турнира. Тешко изводљиво – али не и немогуће.

Додатни проблем је што Ђоковић још није потврдио учешће у Риму, а питање је и у каквој ће форми бити, с обзиром на то да није играо још од Индијан Велса почетком марта.

Ормуски мореуз

Регион

Нове информације о поморцима из Црне Горе који су заробљени на броду: Одузети им телефони

За крај, важно је напоменути да турнири у Женеви и Хамбургу не утичу на носиоце за Ролан Гарос, па се њихови бодови не рачунају у овој калкулацији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Тенис

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

18 ч

0
Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Тенис

Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

20 ч

0
Новака Ђоковића изненадио новинар који га је расплакао у Паризу

Тенис

Новак Ђоковић препознао новинара који му је натјерао сузе на очи: "Ма, ти си онај што ме расплакао"

1 д

1
Млади Недић блиста у Казахстану

Тенис

Млади Недић блиста у Казахстану

2 д

0

  • Најновије

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

16

53

Нове оптужбе на рачун Мајкла Џексона: Били смо изманипулисани

