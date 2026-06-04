Нови скандал тресе Хрватску: Штене ланцем везано за надгробну плочу

Аутор:АТВ
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Кад помислимо да смо све видјели и доживјели, људска злоба нас изнова баци на кољена.
Овим ријечима су из Склоништа за заштиту животиња Велика Горица описали још један случај монструозног односа према животињама који је узнемирио јавност. Након недавног страшног случаја у којем је пронађено више од 40 запуштених паса на имању на Учкој, стиже нова, једнако потресна прича.
Активисти Склоништа добили су дојаву о ужасу на гробљу у Шчитарјеву, гдје је неко, без трунке савјести, за надгробну плочу ланцем везао недужну животињу.
"Како неко уопште дође на овакву идеју? Зашто? Цурица, штене од свега пет мјесеци, била је ланцем омотана око надгробне плоче на температури преко 30 степени", наводе из Склоништа.
Кујица, којој су дали име Бранкица, пронађена је у катастрофалном стању. На врату има ране и ожиљке од тешког ланца, пуна је крпеља, а због претрпљеног стреса била је потпуно избезумљена.
"Била је толико гладна да не може да се наједе. У страху од свега што јој се догодило, није знала би ли нас угризла или би се мазила. Зар ово није крах човјечанства?", питају се активисти.
Бранкица је након спашавања прошла ветеринарски преглед, очишћена је од паразита, а сада слиједи дуготрајан процес опоравка од тешких траума. Ово мало штене сада тражи најњежније руке које ће јој вратити вјеру у људе.
Из Склоништа упозоравају да је ситуација алармантна. У само два дана примили су чак шест нових паса, а још два чекају на збрињавање. Због препуних капацитета карантена, присиљени су да обуставе преузимање нових животиња до даљњег.
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