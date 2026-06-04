Словенија добила нову Владу: Скупштина донијела преломну одлуку

Аутор:АТВ
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Скупштина Словеније на ванредној сједници потврдила је министарски тим премијера Јанеза Јанше, чиме је изабрана нова Влада Словеније.
За расправу, која је почела у 9 часова, било је предвиђено осам сати.
Међутим, одмах на почетку сједнице дошло је до заплета: у покрету Свобода затражили су да се предсједник Скупштине Зоран Стевановић извини, што је он одбио. Након тога сједницу је накратко прекинуо, пише 24.ур.
Послије гласања услиједиће полагање заклетве новоизабраног владиног тима. Затим ће се, према очекивањима, одржати прва сједница владе, а Јанша ће преузети дужност од свог претходника Роберта Голоба.
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