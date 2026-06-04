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Словенија добила нову Владу: Скупштина донијела преломну одлуку

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:47

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Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.
Фото: Pexels

Скупштина Словеније на ванредној сједници потврдила је министарски тим премијера Јанеза Јанше, чиме је изабрана нова Влада Словеније.

За расправу, која је почела у 9 часова, било је предвиђено осам сати.

Међутим, одмах на почетку сједнице дошло је до заплета: у покрету Свобода затражили су да се предсједник Скупштине Зоран Стевановић извини, што је он одбио. Након тога сједницу је накратко прекинуо, пише 24.ур.

Послије гласања услиједиће полагање заклетве новоизабраног владиног тима. Затим ће се, према очекивањима, одржати прва сједница владе, а Јанша ће преузети дужност од свог претходника Роберта Голоба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

Јанез Јанша

Зоран Стевановић Словенија

премијер Словеније

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