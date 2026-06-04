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Детаљи авионске несреће у Хрватској: Полетио из Њемачке, страдале четири особе?

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:31

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Детаљи авионске несреће у Хрватској: Полетио из Њемачке, страдале четири особе?

Више особа је погинуло у паду малог авиона у близини аеродрома у Медулину, потврдила је истарска полиција, а незванично се сазнаје да је ријеч о четворо погинулих, док се за двије особе још трага.

Према незваничним информацијама, ријеч је о страним држављанима.

Авион полетио из Њемачке

Како сазнаје Индекс, авион је полетио из Њемачке, а према за сада доступним информацијама лет у Хрватској није био најављен. Авион се приликом удара преполовио.

полиција рс ротација

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Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Четворо мртвих, за двије особе се трага

„Тренутно су на терену све службе, од Хитне медицинске помоћи и ватрогасаца до полиције, које предузимају мјере и радње из своје надлежности“, истакао је полицијски службеник за односе с јавношћу Ален Пачић, потврдивши да је у несрећи смртно страдало неколико особа.

Авион пао на подручју Кампаножа

Авион је пао на подручју Кампаножа, ненасељеном подручју на административној граници између Града Пуле и Општине Медулин.

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Тагови :

пао авион

Срушио се авион

Хрватска

авион

Авионска несрећа

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