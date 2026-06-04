Детаљи авионске несреће у Хрватској: Полетио из Њемачке, страдале четири особе?

Аутор:АТВ
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Више особа је погинуло у паду малог авиона у близини аеродрома у Медулину, потврдила је истарска полиција, а незванично се сазнаје да је ријеч о четворо погинулих, док се за двије особе још трага.
Према незваничним информацијама, ријеч је о страним држављанима.
Како сазнаје Индекс, авион је полетио из Њемачке, а према за сада доступним информацијама лет у Хрватској није био најављен. Авион се приликом удара преполовио.
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Четворо мртвих, за двије особе се трага
„Тренутно су на терену све службе, од Хитне медицинске помоћи и ватрогасаца до полиције, које предузимају мјере и радње из своје надлежности“, истакао је полицијски службеник за односе с јавношћу Ален Пачић, потврдивши да је у несрећи смртно страдало неколико особа.
Авион је пао на подручју Кампаножа, ненасељеном подручју на административној граници између Града Пуле и Општине Медулин.
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