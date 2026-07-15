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Нереди у Паризу због пораза на Мундијалу, ухапшено више од 140 људи

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:01

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Француски навијачи реагују док гледају пренос полуфиналне фудбалске утакмице Свјетског првенства између Француске и Шпаније, у уторак, 14. јула 2026. године, у Паризу.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Француска полиција извршила је више од 140 хапшења у Паризу и предграђима француске пријестонице након пораза репрезентације Француске од Шпаније у полуфиналу Свјетског првенства у фудбалу, јавио је спортски портал "РМЦ спорт", позивајући се на неименовани извор из полиције.

Полиција је ухапсила 141 лице, а већина случајева повезана је са гађањем полицајаца пиротехничким средствима.

Нереди су избили и у центру Лиона, гд‌је су млади који су се окупили на тргу да гледају утакмицу такође гађали полицајце пиротехничким средствима.

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Тагови :

Шпанија

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