Нереди у Паризу због пораза на Мундијалу, ухапшено више од 140 људи

Аутор:АТВ редакција
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Француска полиција извршила је више од 140 хапшења у Паризу и предграђима француске пријестонице након пораза репрезентације Француске од Шпаније у полуфиналу Свјетског првенства у фудбалу, јавио је спортски портал "РМЦ спорт", позивајући се на неименовани извор из полиције.
Полиција је ухапсила 141 лице, а већина случајева повезана је са гађањем полицајаца пиротехничким средствима.
Нереди су избили и у центру Лиона, гдје су млади који су се окупили на тргу да гледају утакмицу такође гађали полицајце пиротехничким средствима.
Шпанија се пласирала у финале након синоћње побједе над Француском резултатом 2:0, преноси Срна
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