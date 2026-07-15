Logo

Медвјед проваљује у куће и празни фрижидере: Највише једе слаткише

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:54

Коментари:

0
Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Власти трагају за медвједом који је провалио у кућу старијег пара и претражио њихов фрижидер, а постоји забринутост да би иста животиња могла бити одговорна за 14 провала у једном јапанском граду у протекле двије недјеље.

У понедјељак увече, 87-годишњи Мицуо Мацубара суочио се са великим црним азијским медведом када је отишао да провјери извор буке у својој кухињи. Фрижидер је био отворен, а храна је била разбацана по поду. Његова супруга је позвала полицију.

Провале су до сада пријављене на пет локација у североисточном граду Шизукуиши, што је навело власти да претпоставе да би то могао бити исти медвјед. Постављене су замке у облику кавеза, електричне ограде око кућа које су више пута биле мета, а уведене су и патроле како би упозориле становнике на опасност, пише Гардијан.

„Желимо да га ухватимо што је прије могуће“

„Необично је да медвјед више пута провали на исто место. Могуће је да је у питању иста животиња, па желимо да је ухватимо што је прије могуће“, рекао је Шихо Чида, стручњак за медвједе у одјељењу за заштиту природе у префектури Ивате, гдје се налази град Шизукуиши.

Медвјед је четири пута ухваћен како проваљује на фарму, одакле је узимао сточну храну на бази млијека. Камера га је снимила како покушава да отвори клизна врата сеоске куће усред ноћи, али је побјегао након што га је фармер осветлио свјетлом и гласно викао.

Фоча медвјед

Градови и општине

У Кутима медвјед чешћи гост од људи

Надајући се да ће одвратити нежељеног госта, фармер је почео да посипа домаћу мјешавину за одбијање медведа која садржи јапански сенф око улаза.

Рекордан број напада посљедњих година

Прошлог петка, један локални становник се вратио из куповине и пронашао медвједа у својој кући, недалеко од собе у којој је спавао његов остарели отац. Животиња је побјегла када је човјек шутнуо оближња врата.

Али покушала је да се врати унутра, па се човјек мучио око 30 секунди да држи клизна врата затворена док је медвјед стајао на задњим ногама и покушавао да уђе. Описао га је као животињу високу око 1,65 метара.

Сљедеће вечери, жена је пронашла медведа како тражи храну у њеној кухињи, а у недјељу је провалио у јапанску посластичарницу и украо крофне из фрижидера. Медвједова жеља за слаткишима га је наводно пет пута довела до исте куће, гдје је јео колачиће, шећер и каринто, јапански слаткиш направљен од прженог теста прекривеног шећером.

Јапан је посљедњих година забиљежио рекордан број напада и смртних случајева медведа. Стручњаци вјерују да је смањење популације у руралним подручјима учинило да се медведи мање плаше уласка у градове и да су многи од њих изгубили страх од људи.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

Јапан

фрижидер

Коментари (0)

Прочитајте више

медвједи животиње грабежљивац

Градови и општине

Медвједи наносе штете у фочанским селима - у Кутима страдао коњ

23 ч

0
Медвјед Аљаска

Свијет

Невиђен случај крађе у војној бази, камера све забиљежила

4 д

0
Зоран пошао да обиђе малињак, а тамо огромна звијер: Призор га шокирао

Србија

Зоран пошао да обиђе малињак, а тамо огромна звијер: Призор га шокирао

4 д

0
Храбри хаски скочио на медвједа и спасио дјечака

Свијет

Храбри хаски скочио на медвједа и спасио дјечака

5 д

0

Више из рубрике

Аеродром Роналд Реган САД

Свијет

Током посјете ирачког премијера отказано најмање 120 летова у Вашингтону

1 ч

0
Друштвене мреже

Свијет

Велика Британија уводи полицијски час на друштвеним мрежама!

1 ч

0
Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Свијет

Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

1 ч

0
Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Свијет

Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

2 ч

0

  • Најновије

10

51

Ухапшен Александар Лазаров Цуна!

10

49

Инспекторат Српске: За шест мјесеци погинула два грађевинца, а 15 теже повријеђено

10

40

Изузетно риједак случај: Змија у зоолошком врту добила 12 младунаца без мужјака

10

37

Министарство финансија Српске: Почела исплата 58 милиона КМ

10

30

Кошаркаш Лазар Мутић за АТВ о повратку у најјачу европску лигу: Остварио сам дјечачки сан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима