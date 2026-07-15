Медвјед проваљује у куће и празни фрижидере: Највише једе слаткише

Аутор:АТВ редакција
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Власти трагају за медвједом који је провалио у кућу старијег пара и претражио њихов фрижидер, а постоји забринутост да би иста животиња могла бити одговорна за 14 провала у једном јапанском граду у протекле двије недјеље.
У понедјељак увече, 87-годишњи Мицуо Мацубара суочио се са великим црним азијским медведом када је отишао да провјери извор буке у својој кухињи. Фрижидер је био отворен, а храна је била разбацана по поду. Његова супруга је позвала полицију.
Провале су до сада пријављене на пет локација у североисточном граду Шизукуиши, што је навело власти да претпоставе да би то могао бити исти медвјед. Постављене су замке у облику кавеза, електричне ограде око кућа које су више пута биле мета, а уведене су и патроле како би упозориле становнике на опасност, пише Гардијан.
„Необично је да медвјед више пута провали на исто место. Могуће је да је у питању иста животиња, па желимо да је ухватимо што је прије могуће“, рекао је Шихо Чида, стручњак за медвједе у одјељењу за заштиту природе у префектури Ивате, гдје се налази град Шизукуиши.
Медвјед је четири пута ухваћен како проваљује на фарму, одакле је узимао сточну храну на бази млијека. Камера га је снимила како покушава да отвори клизна врата сеоске куће усред ноћи, али је побјегао након што га је фармер осветлио свјетлом и гласно викао.
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У Кутима медвјед чешћи гост од људи
Надајући се да ће одвратити нежељеног госта, фармер је почео да посипа домаћу мјешавину за одбијање медведа која садржи јапански сенф око улаза.
Прошлог петка, један локални становник се вратио из куповине и пронашао медвједа у својој кући, недалеко од собе у којој је спавао његов остарели отац. Животиња је побјегла када је човјек шутнуо оближња врата.
Али покушала је да се врати унутра, па се човјек мучио око 30 секунди да држи клизна врата затворена док је медвјед стајао на задњим ногама и покушавао да уђе. Описао га је као животињу високу око 1,65 метара.
Сљедеће вечери, жена је пронашла медведа како тражи храну у њеној кухињи, а у недјељу је провалио у јапанску посластичарницу и украо крофне из фрижидера. Медвједова жеља за слаткишима га је наводно пет пута довела до исте куће, гдје је јео колачиће, шећер и каринто, јапански слаткиш направљен од прженог теста прекривеног шећером.
Јапан је посљедњих година забиљежио рекордан број напада и смртних случајева медведа. Стручњаци вјерују да је смањење популације у руралним подручјима учинило да се медведи мање плаше уласка у градове и да су многи од њих изгубили страх од људи.
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