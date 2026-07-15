Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад на нафтну компанију у граду Југра, у руској Тјуменској области.
У саопштењу се наводи да је приведен руски држављанин којег су ангажовале украјинске специјалне службе.
Према наводима ФСБ-а, осумњичени је по налогу тутора требао да преузме импровизовану експлозивну направу и да уз помоћ ње изврши саботажу нафтне компаније.
У саопштењу се додаје да је осумњичени приведен док је покушавао да побјегне из тајног складишта, преноси Срна
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