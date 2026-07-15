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Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:24

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Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад на нафтну компанију у граду Југра, у руској Тјуменској области.

У саопштењу се наводи да је приведен руски држављанин којег су ангажовале украјинске специјалне службе.

Према наводима ФСБ-а, осумњичени је по налогу тутора требао да преузме импровизовану експлозивну направу и да уз помоћ ње изврши саботажу нафтне компаније.

У саопштењу се додаје да је осумњичени приведен док је покушавао да побјегне из тајног складишта, преноси Срна

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Тагови :

Терористички напад

Русија

Тјуменска област

ФСБ

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