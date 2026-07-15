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Трамп тренутно не жели да преговара са Ираном

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:51

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да тренутно не жели да преговара са Ираном.

"Сада не желим да преговарам. Сада кажем: `Хајде да не преговарамо.` Прије три дана смо имали споразум", рекао је Трамп "Фокс њузу".

Америчка војска извршила је неколико напада на Иран од сриједе, 8. јула, након што је иранска војска поново гађала трговачке бродове у Ормуском мореузу.

Иранске власти саопштиле су у нед‌јељу, 12. јула, да поново затварају Ормуски мореуз и да ће пролаз остати затворен док се не заврши оно што су у Техерану назвали "америчким мијешањем у региону".

Трамп је у понед‌јељак, 13. јула, изјавио да ће САД постати "чувар Ормуског мореуза", преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Сукоб

Ормуски мореуз

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