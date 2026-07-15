Трамп тренутно не жели да преговара са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да тренутно не жели да преговара са Ираном.
"Сада не желим да преговарам. Сада кажем: `Хајде да не преговарамо.` Прије три дана смо имали споразум", рекао је Трамп "Фокс њузу".
Америчка војска извршила је неколико напада на Иран од сриједе, 8. јула, након што је иранска војска поново гађала трговачке бродове у Ормуском мореузу.
Иранске власти саопштиле су у недјељу, 12. јула, да поново затварају Ормуски мореуз и да ће пролаз остати затворен док се не заврши оно што су у Техерану назвали "америчким мијешањем у региону".
Трамп је у понедјељак, 13. јула, изјавио да ће САД постати "чувар Ормуског мореуза", преноси Срна
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