Додатних 11 милиона евра за сеоско предузетништво и пољопривреду

Аутор:АТВ редакција
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Додатним финансирањем пројекта развоја сеоског предузетништва и пољопривреде до 2031. године у Републици Српској ће око 11 милиона евра бити уложено у системе за водоснабдијевање, сеоске путеве, мање мостове, али и системе за наводњавање, изјавила је Срни министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске Анђелка Кузмић.
Кузмићева је истакла да ће средства бити уложена и у објекте за складиштење, хлађење и паковање пољопривредних производа, запошљавање младих, подјелу старт-пакета, подршку за бизнис планове и остало.
"Кроз наставак пројекта планирамо запошљавање још 140 приправника", навела је Кузмићева и подсјетила да је кроз досадашњу реализацију овог пројекта, у периоду 2021-2025, запослено 48 младих приправника.
Она је навела да је Народна скупштина Републике Српске прихватила задужење Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде /ИФАД/ у износу од 5.520.000 евра, док ће Влада Српске учествовати са 1.727.000 евра, али и локалне заједнице и корисници са одређеним средствима.
"Наставак пројекта обухватиће 8.655 директних корисника на цијелој територији Републике Српске", рекла је Кузмићева.
Кузмићева је нагласила да овакав модел подршке даје директне ефекте за мала сеоска домаћинства, младе, жене на селу, задруге, кластере, локалне заједнице и руралну економију у цјелини.
"Ново финансирање пројекта обезбиједиће континуитет улагања у развој села, унапређење пољопривредне производње и економско оснаживање становништва у руралним подручјима Републике Српске", истакла је Кузмићева.
Према њеним ријечима, тежиште пројекта остаје на развоју перспективних ланаца вриједности који увезују мале пољопривредне произвођаче, али и на развоју кооперантске производње.
Она је подсјетила да је до сада посредством суфинансирања старт-пакета покренута пољопривредна производња за 3.400 сеоских домаћинстава, гдје је уложено 11,6 милиона КМ, а 35 младих агро-предузетника набавило је опрему за почетак пословања у вриједности до 10.000 КМ.
"Уложено је 2,5 милиона КМ у инфраструктурне пројекте, укључујући асфалтирање сеоских путева, изградњу водовода, санацију складишта пољопривредних производа, изградњу дистрибутивно-едукативног објекта, зелене пијаце и моста", напоменула је Кузмићева.
У реализацију пројекта у периоду од 2021. до 2026. године уложено је 4,5 милиона евра из ИФАД средстава, те 817.000 КМ средстава Владе Републике Српске.
Пројектом је било обухваћено 3.400 директних корисника из 60 локалних заједница.
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