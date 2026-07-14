Три одлуке НСРС доносе многобројне пројекте

Аутор:Маријана Ивељић
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Успостављање модерног и поузданог система масовне процјене вриједности непокретности, ефикасног система управљања геопросторним подацима и регистра зграда.
Само су неки од циљева одлуке за прихватање задужења за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности.
"У износу је од 35 милиона 200.000 евра, што је око 60,38 одсто од укупног износа зајма за БиХ који износи 58.300.000 евра. Након успостављања система масовне процјене имаћемо јаснији увид не само у то којом имовином располажемо већ и колика је њена процијењена вриједност", рекао је Бојан Дејановић, помоћник министра финансија Републике Српске.
Ни то, по обичају не одговара опозиционарима. Пројекти од задужења су потребни, али..
"Потребно је да се овај пројекат уради, али оно што је проблем код ове власти као и у свим областима јесу тендери. Има одлука које су потребне Републици Српској и није сваки дуг рђав дуг, има задужења која су оправдана и која су од интереса за Републику Српску, не желим да генерализујем", рекао је Миланко Михајлица, народни посланик ПДП-а у НСРС.
"Мислим да ви намјерно нећете да уложите новац тамо гдје би требало, а гдје би био транспарентнији рад", рекао је Небојша Вукановић, народни посланик Листе за правду и ред у НСРС.
Циљ пројекта је да РУГИПП буде ефикаснија у свом раду. И оно што је најважније, каже СНСД-ов Срђан Мазалица је да ће све локалне заједнице од њега имати користи у смислу утврђивања вриједности некретнина која ће бити основа за утврђивање вриједности пореза.
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"Ово је изузетно користан пројекат који ће значајно ојачати РУГИПП једну од најважнијих институција Републике Српске у смислу обављања кључних активности које проводи РУГИПП и не само због РУГИПП-а него због грађана и привреде и свега осталог", рекао је Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у НСРС.
Друга одлука о задужењу намијењена је за унапређење ефикасности и квалитета здравствене заштите, набавку средстава и опреме, санацију и реконструкцију објеката здравствених установа, као и за санацију, реконструкцију, изградњу и опремање психијатријских установа.
"Ово је разлика средстава у овом задужењу која се односи на ове друге клинике која нису била обезбијеђена кроз претходне активности које су се односиле на банку Савјета Европе па су сад обезбијеђена и управо се односе да и њих завршимо по истом принципу како ћемо завршити УКЦ овдје у Бањалуци", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
И пољопривреда ће добити свој дио колача. Одлука о прихватању задужења према Међународном фонду за развој пољопривреде односи се на финансирање развоја сеоског предузетништва и пољопривреде. Фокус је на развоју руралних подручја и унапређење стандарда сеоског становништва.
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