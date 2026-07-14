Завршена сједница Народне скупштине - ово су усвојене одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуку о давању сагласности Влади Републике Српске о продаји 30 одсто државног капитала Акционарског друштва за производњу и ремонт "Орао" из Бијељина.
Парламент Српске донио је одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности у износу од 35,2 милиона евра.
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Усвојена је и одлука о прихватању задужења Републике Српске према Међународној банци за обнову о развој за додатно финансирање по пројекту унапређења здравствених радника у износу од 45 милиона евра.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Међународном Фонду за развој пољопривреде за додатно финансирање Пројекта развоја сеоског предузетништва и пољопривреде у износу од 5,52 милиона евра.
Посланици су данас усвојили Нацрт закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, којим се безбједност промета експлозивних материја подигла на виши ниво.
Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја, којим се прописује успостављање јасних обавеза и одговорности свих учесника у превозу опасних материја.
Усвојена је одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
Народна скупштина усвојила је одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут Бањалука – Млиништа за дионицу Гламочани-Бањалука југ по скраћеном поступку.
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Стевандић: Вукановић негира српске цивилне жртве, раскринкаћу га до краја
На приједлог скупштинске Комисије за избор и именовања Гордана Рајић изабрана је за омбудсмана за дјецу Републике Српске на период четири године.
За замјеника правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Бијељини изабран је Милан Радујко, а за замјеника правобраниоца са сједиштем у Бањалуци Ања Нинковић.
За правобраниоца са сједиштем у Добоју изабран је Стојан Радић, за замјеника правобраниоца са сједиштем у Источном Сарајеву Радослав Вучетић, док је за замјеника правобраниоца са сједиштем у Власеници изабран Владан Пејановић.
Сви су изабрани на период од четири године.
Предсједник парламента Републике Српске Ненад Стевандић, након што је апсолвиран дневни ред, закључио је рад 39. посебне сједнице Народне скупштине.
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