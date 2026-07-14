Минић: Вријеме је да се затвори поглавље међународног протектората

Аутор:АТВ редакција
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Немогућност договора у ПИК-у о избору високог представника још једном показује да је вријеме да се затвори ово поглавље међународног протектората у БиХ, истакао је на Иксу премијер Републике Српске Саво Минић.
Немогућност договора у ПИК-у о избору високог представника још једном показује да је вријеме да се затвори ово поглавље међународног протектората у БиХ.— Саво Минић (@minic_savo) July 14, 2026
Подјећамо, Савјет за спровођење мира (ПИК), који није предвиђен Дејтонским мировним споразумом, данас није постигао договор око именовања новог високог представника.
Луис Кришок остаје вршилац дужности високог представника у БиХ све док не буде постигнут договор о новом виском представнику.
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