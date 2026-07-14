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Минић: Вријеме је да се затвори поглавље међународног протектората

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:34

Коментари:

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Минић: Вријеме је да се затвори поглавље међународног протектората
Фото: АТВ

Немогућност договора у ПИК-у о избору високог представника још једном показује да је вријеме да се затвори ово поглавље међународног протектората у БиХ, истакао је на Иксу премијер Републике Српске Саво Минић.

Подјећамо, Савјет за спровођење мира (ПИК), који није предвиђен Дејтонским мировним споразумом, данас није постигао договор око именовања новог високог представника.

Луис Кришок остаје вршилац дужности високог представника у БиХ све док не буде постигнут договор о новом виском представнику.

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Тагови :

Саво Минић

ПИК БиХ

високи представник

Коментари (4)

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