Минић: Наставља се улагање у здравство, здравље грађана приоритет

Аутор:АТВ редакција
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УКЦ Републике Српске показује да се домаћинским и одговорним радом могу остварити одлични резултати. Данас сам се увјерио да се овдје пацијент ставља на прво мјесто, број прегледа и пацијената расте, а истовремено су трошкови смањени за више од 12 милиона КМ, рекао је премијер Саво Минић.
"Посебно ме радује што је у функцији трећи линеарни акцелератор, као и што нас очекују нови важни пројекти, више од 1.000 нових паркинг мјеста, нови објекат онкологије и хематологије са палијативном његом и вртић у оквиру УКЦ-а, за који ће Влада Републике Српске пружити пуну подршку", навео је Минић на Иксу, те додао:
УКЦ Републике Српске показује да се домаћинским и одговорним радом могу остварити одлични резултати. Данас сам се увјерио да се овдје пацијент ставља на прво мјесто, број прегледа и пацијената расте, а истовремено су трошкови смањени за више од 12 милиона КМ.— Саво Минић (@minic_savo) July 14, 2026
Посебно ме радује… pic.twitter.com/zxikmrd8yD
"Настављамо да улажемо у здравство, јер је здравље наших грађана наш приоритет".
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