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Минић: Наставља се улагање у здравство, здравље грађана приоритет

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 14:45

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Минић и Шобот
Фото: Instagram/Savo Minić

УКЦ Републике Српске показује да се домаћинским и одговорним радом могу остварити одлични резултати. Данас сам се увјерио да се овдје пацијент ставља на прво мјесто, број прегледа и пацијената расте, а истовремено су трошкови смањени за више од 12 милиона КМ, рекао је премијер Саво Минић.

"Посебно ме радује што је у функцији трећи линеарни акцелератор, као и што нас очекују нови важни пројекти, више од 1.000 нових паркинг мјеста, нови објекат онкологије и хематологије са палијативном његом и вртић у оквиру УКЦ-а, за који ће Влада Републике Српске пружити пуну подршку", навео је Минић на Иксу, те додао:

"Настављамо да улажемо у здравство, јер је здравље наших грађана наш приоритет".

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Тагови :

Саво Минић

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

здравље

Република Српска

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