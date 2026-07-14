УКЦ Српске: Минимално инвазивним приступом одстрањен риједак тумор срца

Аутор:АТВ редакција
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Тим кардиохирурга УКЦ Републике Српске успјешно је извео минимално инвазивну операцију током које је одстрањен тумор срца димензија 6 × 6 цм, што представља риједак и изузетно захтјеван хируршки подухват.
Због своје величине и положаја, тумор је значајно угрожавао рад срца и плућну циркулацију, представљајући озбиљну пријетњу животу пацијента.
Пацијент стар 71 годину јавио се на преглед због сумње на тумор срца. Након комплетне дијагностичке обраде, која је завршена у року од седам дана, донесена је одлука о хитном оперативном лијечењу.
Захваљујући правовременој дијагностици, савременом минимално инвазивном приступу и стручности мултидисциплинарног тима, операција је успјешно изведена, а пацијент је збринут без већих компликација.
Ријеч је о случају који још једном потврђује да УКЦ Републике Српске, захваљујући врхунској медицинској опреми, континуираном развоју и стручном кадру предвођеном доц. др Николом Шоботом, може равноправно да парира водећим европским центрима у области кардиохирургије.
Овакви резултати потврђују да су знање, искуство, тимски рад и савремена технологија кључ успјеха у лијечењу и најзахтјевнијих кардиохируршких пацијената, саопштено је из УКЦ-а Републике Српске.
Оперативни тим чинили су:
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