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УКЦ Српске: Минимално инвазивним приступом одстрањен риједак тумор срца

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 14:28

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Тим кардиохирурга УКЦ Републике Српске успјешно је извео минимално инвазивну операцију током које је одстрањен тумор срца димензија 6 × 6 цм, што представља риједак и изузетно захтјеван хируршки подухват.

Због своје величине и положаја, тумор је значајно угрожавао рад срца и плућну циркулацију, представљајући озбиљну пријетњу животу пацијента.

Пацијент стар 71 годину јавио се на преглед због сумње на тумор срца. Након комплетне дијагностичке обраде, која је завршена у року од седам дана, донесена је одлука о хитном оперативном лијечењу.

Захваљујући правовременој дијагностици, савременом минимално инвазивном приступу и стручности мултидисциплинарног тима, операција је успјешно изведена, а пацијент је збринут без већих компликација.

Ријеч је о случају који још једном потврђује да УКЦ Републике Српске, захваљујући врхунској медицинској опреми, континуираном развоју и стручном кадру предвођеном доц. др Николом Шоботом, може равноправно да парира водећим европским центрима у области кардиохирургије.

Овакви резултати потврђују да су знање, искуство, тимски рад и савремена технологија кључ успјеха у лијечењу и најзахтјевнијих кардиохируршких пацијената, саопштено је из УКЦ-а Републике Српске.

Оперативни тим чинили су:

  • асс. др Новица Калинић, кардиохирург,
  • др Јено Сзолнокy, кардиохирург из Националног института за срце Мађарске,
  • др Лука Тејић, доктор медицине,
  • др Синиша Мирковић, кардиоанестезиолог,
  • Јелена Штрбац, инструментарка,
  • Андреа Пејаковић, анестезичар.

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Тагови :

тумор срца

Кардиологија

УКЦ Републике Српске

љекари

Операција

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