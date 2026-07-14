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Размотрен Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 12:41

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Посланици Народне скупштине Републике Српске размотрили су на данашњем засједању Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Помоћник министра управе и локалне самоуправе Републике Српске Ђорђе Папак истакао је да су након анализе важећих критеријума и прибављених мишљења, доступности података, примједби и сугестија предложили критеријуме за оцјену степена развијености који су непромијењени у односу на 2023. годину.

Посланик СНСД-а Ранка Перић Ромић навела је да постоји интенција и озбиљна намјера Владе Републике Српске за инфраструктурни, демографски, пољопривредни и сваки други развој села, а онда се то не уважи у критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе.

"Јако пуно општина и градова инфраструктурно улаже у одрживост руралних средина што исцрпљује локалне буџете, али са друге стране иде у прилог овој стратегији Владе Републике Српске. То је један од индикатора који би могао бити узет у разматрање", истакла је Ромићева.

Посланик Социјалистичке партије Борис Шљивић рекао је да тренутни критеријуми не мјере стварну развијеност локалних заједница.

"Није исто када у једној локалној заједници имате запослено 100 људи у производњи, а у другој 100 људи у трговини", нагласио је Шљивић.

Шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога рекао је да од укупно 64 локалне заједнице у Републици Српској има 36 неразвијених и изразито неразвијених.

"Сматрам да су општине и градови у лошој позицији и то највише због задуживања", навео је Бодирога.

Посланик ПДП-а Миланко Михајлица истакао је да је према тренутним критеријумима више од половине општина и градова неразвијено или изразито неразвијено, те да сматра да је у Републици Српској још више локалних заједница у овом рангу, преноси Срна

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Тагови :

Локална самоуправа

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

село

општина

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