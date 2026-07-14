УКЦ наставља развој: Шобот најавио запошљавање 130 нових радника

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Републике Српске Никола Шобот рекао је да подршка Владе Српске и премијера Саве Минића развоју и стабилном функционисању ове здравствене установе неће изостати.
"Све ово што радимо у смислу развоја, унапређења рада и смањења дугова наше установе не би било изводљиво без подршке премијера Саве Минића и Владе Српске. Они препознају наш рад и знам да та подршка у будућем периоду неће изостати", рекао је Шобот новинарима у Бањалуци након што је УКЦ посјетио предсједник Владе Српске.
Шобот је навео да је на састанку са представницима Владе разговарано о свему што је урађено у протеклих пола године, али и о плановима за будућност.
"Били смо активни у протеклих шест мјесеци и постигли смо знатне резултате. Обим услуга смо уназад пет мјесеци подигли за 12,2 одсто, знатно су смањена дуговања УКЦ према добављачима, а поносни смо и што смо борачким категоријама омогућили да добију приоритетне термине за прегледе у нашој установи", рекао је Шобот и додао да су тиме уштеђене десетине милиона КМ.
Он је изразио задовољство што су радници те установе препознали важност добијања немедицинског додатка, те је нагласио да је позитивно што ће комплекс гаража и паркинг мјеста у УКЦ-у бити у наредном периоду позитивно ријешен.
"Када сам дошао на ову позицију уручено ми је вјештачење у коме је наведено да завршетак гараже кошта 20 милиона КМ, а имали смо и седам милиона КМ у Министарству финансија који су припадали извођачу радова и били блокирани због судског процеса. Најновијим пресудама, одблокирали смо тих седам милиона КМ, а вјештачења су показала да су шипови којима је спречавано клизиште урађени. Фактички, наведени трошак смо знатно смањили да бисмо ријешили тај стратешки проблем у смислу развоја УКЦ-а и омогућавања бољих услуга", рекао је Шобот.
Он је навео да ће нова задужења УКЦ-а омогућити рјешавање дугова према Фонду здравственог осигурања Српске, као и ранијих према банкама, добављачима и другима.
"Финансијско функционисање УКЦ-а није упитно. Циљ је да унаприједимо пословање и ријешимо наша дуговања", рекао је Шобот.
Он је додао да ће бити примљено нових 130 радника са високом стручном спремом за средњи медицински кадар, преноси Срна.
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