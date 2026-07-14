Младен Јуркас за АТВ подијелио утиске са Свјетског првенства: "Неописив осјећај"

Аутор:АТВ редакција
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Младен Јуркас по повратку са Свјетског првенства након репрезентације БиХ, заиграће са екипом Борца, а са нашом екипом подијелио је и утиске са првенства.
"Остварио ми се дјечачки сан. Нисам играо, али опет само бити на Свјетском првенсту је неописив осјећај", рекао је Јуркас који каже да још није свјестан да је био на Мундијалу.
Како каже Јуркас организација је на свјетском нивоу, као што је и сам догађај, а искуство за њега веома посебно.
„Направљен је историјски успјех проласком у нокаут фазу, што до сада нисмо успјели направити. Ријеч је о историјском успјеху. На крају, десио се тај пораз од Америке, али ми смо сви поносни на то што смо успјели направити, а можемо видјети да су поносни и навијачи. Отишли смо уздигнуте главе“, казао је Јуркас.
Иако није имао времена за одмор те је кренуо са припремама за ову утакмицу, Борац-Левски, Јуркас је казао да очекује добру утакмицу и позитиван резултат.
"Можемо очекивати једну фајтерску утакмицу јер се видјело и у Бањалуци да су обје екипе дошле да побиједе", каже Јуркас за АТВ.
Подсјећања ради, први сусрет ова два тима, прије седам дана одиграо се на Градском стадиону у Бањалуци, а завршен је неријешено 1:1.
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