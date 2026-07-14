Зељковић: "Борац" очекује побједу у Софији

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Фудбалског клуба "Борац" вечерас ће у Софији против "Левског" играти реванш сусрет првог кола квалификација за Лигу шампиона, након што је први меч у Бањалуци завршен неријешено 1:1.
Бањалучани ће морати остварити побједу за пласман у друго претколо квалификација за елитно европско клупско такмичење, док би у случају елиминације европски пут наставили у квалификацијама за Лигу конференција.
Уочи реванша потпредсједник ФК "Борац" Богољуб Зељковић рекао је Срни да екипа црвено-плавих у ову утакмицу улази са великим оптимизмом.
"Прва утакмица прије седам дана у Бањалуци је показала како треба да играмо вечерас. Екипа је мотивисана и мислим да можемо доћи до повољног резултата и пролаза даље", навео је Зељковић.
Он је истакао да су играчи мотивисани, спремни, стручни штаб је обавио седам дана припреме за саму утакмицу, анализирали су претходну утакмицу и увидјели гдје су гријешили.
"Прво полувријеме одиграно је маестрално, док смо у другом имали пад у игри, што су гости свакако искористили и изједначили", рекао је Зељковић.
Он вјерује да ће ФК "Борац" постићи позитиван резултат, пролаз даље и обрадовати велику армију навијача, који су у рекордном броју били на бањалучком стадиону прије седам дана.
Зељковић се нада да ће "Борац" и за 100. рођендан Клуба успјети остварити позитиван исход и пласирати се у Друго коло квалификације за Лигу шампиона.
Реванш утакмица између "Левског" и "Борца" игра се вечерас на стадиону "Георги Аспарухов" у Софији од 19.30 часова, преноси Срна
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