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Зељковић: "Борац" очекује побједу у Софији

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:31

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одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Фудбалског клуба "Борац" вечерас ће у Софији против "Левског" играти реванш сусрет првог кола квалификација за Лигу шампиона, након што је први меч у Бањалуци завршен неријешено 1:1.

Бањалучани ће морати остварити побједу за пласман у друго претколо квалификација за елитно европско клупско такмичење, док би у случају елиминације европски пут наставили у квалификацијама за Лигу конференција.

Уочи реванша потпредсједник ФК "Борац" Богољуб Зељковић рекао је Срни да екипа црвено-плавих у ову утакмицу улази са великим оптимизмом.

"Прва утакмица прије седам дана у Бањалуци је показала како треба да играмо вечерас. Екипа је мотивисана и мислим да можемо доћи до повољног резултата и пролаза даље", навео је Зељковић.

Он је истакао да су играчи мотивисани, спремни, стручни штаб је обавио седам дана припреме за саму утакмицу, анализирали су претходну утакмицу и увидјели гдје су гријешили.

"Прво полувријеме одиграно је маестрално, док смо у другом имали пад у игри, што су гости свакако искористили и изједначили", рекао је Зељковић.

Он вјерује да ће ФК "Борац" постићи позитиван резултат, пролаз даље и обрадовати велику армију навијача, који су у рекордном броју били на бањалучком стадиону прије седам дана.

Зељковић се нада да ће "Борац" и за 100. рођендан Клуба успјети остварити позитиван исход и пласирати се у Друго коло квалификације за Лигу шампиона.

Реванш утакмица између "Левског" и "Борца" игра се вечерас на стадиону "Георги Аспарухов" у Софији од 19.30 часова, преноси Срна

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Левски Софија

Богољуб Зељковић

Фудбал утакмица

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