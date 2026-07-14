АТВ у Софији: "Црвено-плави" спремни за нови европски испит

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалере Борца у Софији очекује нови европски испит шесту годину заредом. Црвено-плави наступају на европској сцени, а реванш утакмица првог кола квалификација за Лигу шампиона против Левског одиграће се на стадиону Георги Аспарухов, у 19 часова и 30 минута.
Екипа бањалучког борца одрадила је и тренинг на стадиону у Софији, а ево шта су поручили за АТВ пред окршај с Левским.
„Треба се опустити и уживати. Свака утакмица је специјална сама по себи, како на домаћем, тако и на гостујућем терену. Сигурно да нас овдје очекује једна тешка утакмица с обзиром да смо упознати с противником из прве утакмице. Могу слободно рећи да је то била једна егал утакмица гдје је прво полувријеме припало нама, друго њима и можда је негдје тај неријешен резултат био најреалнији послије првих 90 минута. Ми смо овдје дошли оптимистички и желимо да прођемо у наредно коло. Наравно да неће бити лако, али ја лично вјерујем у момке“, казао је фудбалер ФК Борца Милош Јојић.
Јојић је нагласио да су одрађене квалитетне припреме те да и на чињеницу игре на терену противника, а који је показао одважност у игри не утиче на борчеву екипу, коју циљ ка побједи држи у игри.
„Цијеле недјеље смо радили и припремали се те спремни дочекујемо ову утакмицу и надам се да ћемо се на крају радовати“, поручује Јојић.
Младен Јуркас по повратку са Свјетског првенства након репрезентације БиХ, заиграће са екипом Борца, а са нашом екипом подијелио је и утиске са првенства. Како каже Јуркас организација је на свјетском нивоу, као што је и сам догађај, а искуство за њега веома посебно.
„Направљен је историјски успјех проласком у нокаут фазу, што до сада нисмо успјели направити. Ријеч је о историјском успјеху. На крају, десио се тај пораз од Америке, али ми смо сви поносни на то што смо успјели направити, а можемо видјети да су поносни и навијачи. Отишли смо уздигнуте главе“, казао је Јуркас.
Иако није имао времена за одмор те је кренуо са припремама за ову утакмицу, Борац-Левски, Јуркас је казао да очекује добру утакмицу и позитиван резултат.
Борис Распудић, изразио је жељу да Борац крене са добрим стартом утакмицу те је поручио да након 6 година играња на европским сценама фудбалери Борца су стекли искуство те су сада зрелији и вјерује да ће мотивисанији ући у утакмицу.
„Вјерујем да нећемо дозволити противнику да се он од прве минуте пита. Мада, вјерујем да ће бити периода када ћемо се мучити на терену и тражићемо ваздух. Вјерујем у екипу, добро смо радили и наравно да се надам позитивном резултату за нас, односно проласку у наредно коло“, поручује Распудић.
Бити на стадиону, који је попуњен до посљедњег мјеста, борити се за пролазак у наредно коло, знајући да се игра за Борац, су играчима довољна мотивација да дају све од себе и остваре позитиван резултат, казао је Распудић.
Подсјећања ради, први сусрет ова два тима, прије седам дана одиграо се на Градском стадиону у Бањалуци, а завршен је неријешено 1:1.
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