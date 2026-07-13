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Мисимовић за АТВ: Чека нас паклена атмосфера у Софији, али смо показали да можемо да се носимо

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:48

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Мисимовић за АТВ: Чека нас паклена атмосфера у Софији, али смо показали да можемо да се носимо
Фото: ATV

Сигурно нас чека паклена атмосфера у Софији, али смо оптимисти да се можемо пласирати даље, рекао је за АТВ предсједник ФК Борац, Звјездан Мисимовић уочи меча са Левским у склопу квалификација за Лигу шампиона.

"Сигурно да можемо да их савладамо у Софији, активан је резултат. Сигурно нас чека паклена атмосфера и пун стадион", рекао је Мисимовић.

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Он каже да су сви у клубу оптимисти да се може направити добар резултат.

"И играчи и стручни штаб и ми у руководству смо оптимисти. Знамо наше квалитете и надамо се проласку, али сигурно неће бити лако", каже Мисимовић и додаје:

"Квалификације за Лигу шампион су мјесто гдје се мјере најбољи. Сигурно тежак противник, али смо показали да можемо да се носимо".

Подсјећамо, прва утакмица у Бањалуци је завршена резултатом 1:1, а реванш је на програму сутра на стадиону Георги Аспарухов, у 19 часова и 30 минута.

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Тагови :

Звјездан Мисимовић

Борац Левски

ФК Борац

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