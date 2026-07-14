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Милиони траже избацивање Аргентине са СП!

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 09:56

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Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Више од пет милиона људи већ је учествовало у петицији, која за повод има избацивање фудбалске репрезентације Аргентине са Светског првенства.

На сајту "argentinaout.com" је покренута кампања да се полуфиналисти, без даље борбе, елиминишу са планетарне смотре.

Разлог је, како тврде, фаворизовање од стране судија.

"Јасно је да су ФИФА и судије пристрасне када је ријеч о Лионелу Месију и Аргентини. Зашто би се остатак свијета такмичио када је побједник већ одлучен. Избаците Аргентину са Свјетског првенства и дајте свима фер шансу", стоји у кратком опису на сајту испод ког се налази дугме за потпис путем једноставног клика.

Са закључењем овог текста то је урадило чак 5.500.000 људи, али тај број расте огромном брзином, што свједочи о незадовољству великог дијела фудбалске публике и сагласју са изреченим на овом сајту.

У међувремену, Аргентинци настављају припреме за полуфинале.

Актуелни првак свијета у сриједу од 21.00 играју против Енглеске у Атланти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Аргентина

Лео Меси

Енглеска

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