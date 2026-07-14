Лукач: Прекомјерна сила није дозвољена, али јесте сила сразмјерна отпору приликом рације

Аутор:АТВ редакција
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Прекомјерна употреба силе приликом полицијских рација није у складу са законом, али полиција може употријебити силу која је сразмјерна отпору лица која су предмет рације, а који би требало да слушају наређења полиције и понашају се у складу са тим, изјавио је Срни некадашњи министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач.
Лукач је истакао да ће унутрашња контрола у Министарству унутрашњих послова /МУП/, поводом рације у нелегалном угоститељском објекту у Палама, дати информацију да ли је евентуално било прекомјерне употребе силе полиције или је полиција реаговала на већ пружени отпор затечених лица.
"Унутрашња контрола ће спровести свој поступак, а након тога ћемо сигурно имати увид у то шта се дешавало на лицу мјеста. Обавеза оних који су организовали рацију јесте да она буде у складу са законом, а ако није, сигуран сам да ће бити утврђена одговорност и покренути дисциплински поступци", рекао је Лукач.
Он је појаснио да МУП спроводи планиране рације и да се зна које се полицијске снаге користе за то, јер се углавном раде у објектима или на мјестима гдје се задржава већи број људи.
Лукач је нагласио да сви који су затечени у рацији морају да слушају наређења полиције и да се понашају у складу са тим.
"Полиција не може да употријеби прекомјерну силу, ако и дође до отпора одређених лица приликом рације свакако та сила мора да буде сразмјерна отпору који пружају лица, што се и знало дешавати у разним рацијама јер је углавном ријеч о рацијама у угоститељским објектима гдје се у касним сатима налазе и алкохолисана лица, али и криминогена због којих се рација и изводи, што је било и у овом случају у Палама", рекао је Лукач.
Он је додао да је полиција имала информацију да се у објекту налазе криминогена и лица која су склона нарушавању јавног реда и мира, а показало се и да обезбјеђење у нелегалном објекту ради агенција која није сертификована.
"Такве радње полиција мора да санкционише и не смије да дозволи да криминогена лица формирају агенције за обезбјеђење и да се баве таквим дјелатностима", рекао је Лукач.
Он је указао да у конкретном случају постоји и надлежност општинских органа, јер су знали да наведени објекат ради нелегално.
"Морали су да знају да тај објекат нема дозволу за рад. Имају инспекцију и комуналну полицију чија је надлежност да држе такве објекте под контролом да не долази до окупљања већег броја људи", истакао је Лукач.
Он је навео да из окружења имамо примјере страдања већег броја људи у нелегалним угоститељским објектима, те да се такви трагични догађаји морају спријечити.
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