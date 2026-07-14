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Настављена посебна сједница Народне скупштине, Влада повукла један приједлог

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:20

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас у Бањалуци.

Посланици су почели да разматрају Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.

У наставку сједнице расправљаће се и о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је, на приједлог Владе Српске, из скупштинске процедуре повучен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Влада Републике Српске

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