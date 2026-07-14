Настављена посебна сједница Народне скупштине, Влада повукла један приједлог

Аутор:АТВ редакција
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Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас у Бањалуци.
Посланици су почели да разматрају Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
У наставку сједнице расправљаће се и о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је, на приједлог Владе Српске, из скупштинске процедуре повучен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије.
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