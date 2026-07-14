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Од Јожефа до Јована, исповијест добровољца "Вукова са Дрине"

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 09:52

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подкаст Меморијалног центра Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Ексклузивно за подкаст „Отаџбина“ Меморијалног центра Републике Српске, своје животно свједочанство први пут у овом обиму доноси Јован Вуковић, рођен као Јожеф Барањи.

Врхунски спортиста, добровољац на ратиштима деведесетих година и припадник елитне јединице „Вукови са Дрине“, говори о путу који га је одвео до Војске Републике Српске, ратном искуству, девет рањавања, саборцима, вјери и животним изборима који су обиљежили његову судбину.

У ексклузивној исповијести за подкаст „Отаџбина“, Јован Вуковић говори о одрастању, промјени имена и идентитета, добровољном одласку у рат, најтежим борбама, губицима, рањавањима, братству међу саборцима и вриједностима које су га водиле кроз најтеже животне тренутке.

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Таг :

Јован Вуковић

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