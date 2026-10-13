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УКЦ Српске: Пацијенти од данас могу да се јаве у нови објекат онкологије

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13.10.2026 08:05

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Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске
Фото: ATV

Пацијенти од данас могу да се јаве у новоизграђени објекат за онкологију у који је премјештено Одјељење онкологије Клинике за плућне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци.

Приликом доласка особље ће пружити све информације како би се процес пријема одвијао неометано и без задржавања.

Локација је промијењена с циљем пружања квалитетније и доступније здравствене заштите, као и бољих услова боравка и лијечења пацијената.

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Тагови :

Онкологија

Универзитетски клинички центар

Бања Лука

УКЦ Републике Српске

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