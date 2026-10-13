УКЦ Српске: Пацијенти од данас могу да се јаве у нови објекат онкологије

Фото: ATV

Пацијенти од данас могу да се јаве у новоизграђени објекат за онкологију у који је премјештено Одјељење онкологије Клинике за плућне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци.

Приликом доласка особље ће пружити све информације како би се процес пријема одвијао неометано и без задржавања. Локација је промијењена с циљем пружања квалитетније и доступније здравствене заштите, као и бољих услова боравка и лијечења пацијената. Здравље Губитак апетита - када је важно обратити се љекару?

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.