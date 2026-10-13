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Дјевојка погинула у тешкој несрећи код Бијељине

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13.10.2026 08:49

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, у понедјељак 12. октобра у Дворовима код Бијељине погинула је дјевојка, која је била путник на мотоциклу.

До незгоде је дошло око 22.00 часа на магистралном путу Бијељина - Рача, а учествовали су аутомобил и мотоцикл.

Друго лице које се налазило на мотоциклу је колима Хитне помоћи бијељинског Дома здравља превезено на Ургентни блок, те за сада није познат степен повреда, пише ИнфоБијељина.

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Више детаља биће познато накндатно.

Увиђај обавили полицијски службеници Станице за безбједност саобраћаја Бијељина.

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Тагови :

Бијељина

Саобраћајна несрећа

погинула дјевојка

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