Дјевојка погинула у тешкој несрећи код Бијељине

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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, у понедјељак 12. октобра у Дворовима код Бијељине погинула је дјевојка, која је била путник на мотоциклу.

До незгоде је дошло око 22.00 часа на магистралном путу Бијељина - Рача, а учествовали су аутомобил и мотоцикл. Друго лице које се налазило на мотоциклу је колима Хитне помоћи бијељинског Дома здравља превезено на Ургентни блок, те за сада није познат степен повреда, пише ИнфоБијељина. Хроника Трагедија код Требиња: Два младића погинула у саобраћајној несрећи Више детаља биће познато накндатно. Увиђај обавили полицијски службеници Станице за безбједност саобраћаја Бијељина.

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