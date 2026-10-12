Ко је користио ”крипту” коју тужилаштво приписује Синиши Шакићу!?

Аутор:Огњен Матавуљ
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На суђењу за убиство Славише Ћулума одбрана оптуженог Синише Шакића указала је Окружном суду у Бањалуци да је кориснички пин ”AAFTI0” на ”Скај” апликацији користила женска особа, а не оптужени.
Током унакрсног испитивања бранилац Жељко Шурлан је од полицијског службеника Синише Грумића тражио да му у судници прикаже комуникацију између корисника ”AAFTI0” и ”F4A6B5“, за који тужилаштво тврди да је користила сестра Јована Јошила. Прочитано је неколико порука, које су писане у женском роду, а у којима се помиње куповина хљеба и крофни, као и то да дијете има температуру и да му треба сируп.
”Из ових порука се јасно види да Синиша Шакић није користио ”Скај”, већ женска особа”, рекао је Шурлан.
Свједок Грумић и тужилац Сњежана Петковић потом су устврдили да је тачно да је одређено вријеме пин ”AAFTI0” користила жена, која је идентификована као Вања Мандић.
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”Један период, од око мјесец дана, тај је пин дефинитивно користила Вања Мандић. Утврђен је и тачан период и то од 13. априла до 12. маја 2020. године. Шакић је тај пин користио од 26. јуна до 27. јула 2020. године. Кориштен је на телефону са IMEI бројем који је 28. јула током претреса одузет од Шакића”, рекао је Грумић.
Током данашњег рочишта тужилаштво је наставило да изводи доказе о томе како су идентификовали одређене кориснике ”Скаја” који се помињу у предмету, али су обухваћени другом истрагом. Корисник ”E4COF3” идентификован је као Дарио Јекић на основу фотографије пасоша Републике Србије на његово име. Фотографију пасоша је послао кориснику пина ”36FD6B“ за кога тужилаштво тврди да је Миле Росић. Прочитане су и поруке које је Јекић наводно слао Милошу Божовићу, а у којима помиње да је имао саобраћајну незгоду и да ге је клинац ударио ”голфом”.
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Да се то догодило тужилаштво је доказивало полицијским записником о самој незгоди коју је Јекић имао у Добоју… Издвојене су комуникације у којима је Јекић помињао границу, те су од граничних служби затражени подаци из којих се види да је баш у то вријеме евидентиран његов прелазак на Рачи.
Душан Ловреновић је као корисник пина ”E9B38D” идентификован на основу фотографије коју је послао с мора. Провјером у бази IDDEEA софтвер за препознавање лица потврдио је да је на фотографији он. У једној од комуникација је наводио да се налази у Хрватској и да ће ускоро бити ту, па је провјерама утврђено да је тог дана прелазио границу између Хрватске и БиХ.
Сестра Јована Јошила је као корисник пина ”F4A6B5” идентификована кроз фотографије аутомобила ”DS4” које јој је слао брат. На њима се види регистарски број возила, који је био уписан као њено власништво. У одређеним порукама помињана је и тачна адреса, која је заправо мјесто њеног пребивалишта.
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Томислав Петровић је као корисник ”Скаја” идентификован такође на основу порука и фотографија о преласку границе, као и фотографија возила које је слао другом кориснику, а које је било регистровано на његову супругу. Брак је потврђиван изводима из матичне књиге вјенчаних.
Шакићева одбрана је и на данашњем рочишту приговарала материјалима из ”Скаја” наводећи да су поруке приказане селективно, односно на начин и хронологијом која одговара тужилаштву.
”Постоји много више порука које ми уопште не видимо, а тиме се добија други контекст. Те поруке је неко могао поредати онако како му одговара. Тврдимо да је то неко сложио неким својим логичким слиједом, који не одговара тачном времену”, рекао је адвокат Жељко Шурлан.
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Он је свједока упорно испитивао у вези са многим техничким аспектима. Од тога ко је и на који начин сложио ”Excel” табеле које се приказују у судници, до тога како је поједини корисник купио право за кориштење ”Скаја” и на који период. Коме је и како платио апликацију или продужио лиценцу да би је могао наставити користити. Свједок је покушао да објасни да је све ишло преко администратора, али на велики број питања није знао одговор, јер није спадало у домен његовог рада.
Док би свједок одговарао, тужилац Сњежана Петковић је у неколико наврата покушала да му суфлира одговор. Одбрана је и на то реаговала тврдећи да тужилац нема право да одговара на питања која су постављена свједоку. С њима се сложио и предсједник судског вијећа Бранимир Јукић који је упозорио тужиоца. У једном тренутку је чак запријетио да ће тужиоца физички одвојити, да свједоку не шапуће ”као у раздреду”.
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И Петковићева се пожалила начину на који је бранилац испитивао свједока. Тврдила је да Шурлан намјерно покушава да га збуни техничким питањима. Нагласила је да је управо из тих разлога тужилаштво раније испитивало стручног свједока Мирослава Кострешевића и да је већину питања одбрана требала поставити њему.
Славиша Ћулум убијен је хицима из аутоматске пушке 15. маја 2000. године у Драгочају код Бањалуке. Оптужница против Шакића подигнута је у марту 2021. године. Првостепеном пресудом из септембра 2023. године Шакић је ослобођен оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на поновно суђење.
Оптужницом, Шакићу се на терет ставља да је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је кориштен за ”извиђање" терена, те аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. На путу у Драгочају поред локалног пута прилагодили су двије локације на којима су поломили гране и маскирали мотоцикл. Ћулума су чекали у засједи и када је наишао путем према његовом ”голфу 6” испалили су 22 хица из два аутоматска оружја. Више пута је погођен и на мјесту је остао мртав. Убице су побјегле мотоциклом, који током истраге није пронађен, као ни оружје којим је убијен.
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Током поновљеног суђења тужилаштво је открило да због убиства Ћулума воде и другу истрагу којом су обухваћени Јован Јошило, Миливоје и Душан Ловреновић, Миле Росић, Томислав Петровић, Предраг Петковић и Дарио Јекић. Истрага се води на основу података из ”Скај” апликације, а дио тих доказа се презентује и на суђењу Синиши Шакићу.
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