Убиство које је шокирало Бањалуку: Пресуда пала због сумњивог алибија из Хрватске

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.01.2026

12:59

Slaviša Ćulum, izrešetani golf
Фото: MUP RS

Ослобађајућа пресуда Синиши Шакићу за убиство Славише Ћулума укинута је због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, што је утицало на законито и правилно пресуђење.

То се наводи у одлуци Врховног суда Републике Српске који је укинуо ослобађајућу пресуду Шакићу и предмет вратио на ново суђење Окружном суду у Бањалуци.

Ћулум је из засједе изрешетан 15. маја 2020. године док се ”голфом 6” кретао путем недалеко од мајчине куће у Драгочају код Бањалуке. Према оптужници Шакић је заједно и по договору са непознатом особом набавио мотоцикл који је користио за ”извиђање” терена на којем су планирали убисто, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. За те потребе поред пута су прилагодили двије локације у пошумљеном појасу, које су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, та за осматрање и извршење кривичног дјела.

ДНК нађен на одломљеној грани дрвета

Врховни суд сматра спорним закључак првостепене пресуде да је Шакић учествовао у припреми убиства до 1. маја 2020, када је те активности прекинуо и отишао у Хрватску код пријатеља М.В. у Сисак. Указује се да је Шакићев ДНК нађен на одломљеној грани дрвета у близини мјеста извршења кривичног дјела, што га повезује са припремањем убиства, што не спори ни првостепена пресуда.

Sakic

Хроника

Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

”Без обзира на нејасноће и недосљедности у образложењу у погледу правног квалификовања тих радњи (припремање или помагање) у којима је према утврђењу побијане пресуде учествовао оптужени, тако што је заједно са још најмање два непозната лица учествовао у осматрању кретања оштећеног Славише Ћулума, те са још најмање пет НН лица у осматрању пута непосредно уз мјесто извршења кривичног дјела, закључак побијане пресуде да је оптужени одласком у Хрватску почетком маја 2020. године, одустао од активности и прекинуо у помагању, не налази упориште у чињеничној основи побијане пресуде”, наводи се у одлуци Врховног суда РС.

Произвољна оцјена доказа

Све и да се прихвати да је доказано да је оптужени отишао у Хрватску, Врховни суд је става да то не искључује његово учешће у помагању.

Default Image

Хроника

Како је тужилаштву пала оптужница са ”необоривим доказима”

”У побијаној пресуди није ни утврђено како, када и којом приликом је настао ДНК профил осумњиченог, пронађен на одломљеној грани дрвета у непосредној близини мјеста извршења кривичног дјела, већински заступљен у мијешаном ДНК профилу најмање три лица и то бесконтактни биолошки траг од тјелесних излучевина које нису пронађене, те су закључци побијане пресуде о одустанку оптуженог од активности и помагању, произвољни, а на шта се исправно указује жалбом републичког јавног тужиоца”, пише у одлуци Врховног суда.

Алиби није поткрепљен објективним доказом

У одлуци се наводи да је споран и алиби који су оптуженом дала три свједока одбране који су тврдили да је Шакић у вријеме убиства био у Сиску.

Default Image

Хроника

Suđenje Šakiću za ubistvo Ćuluma: Svjedok tvrdi da je Kinez cijeli maj bio u Sisku

”Свједочења у погледу алибија нису поткријепљена ниједним објективним материјалним доказом, нити снимцима видео надзора из кафића ”Кубано” у Сиску, а ни званично евидентираним преласком државне границе БиХ и Хрватске о наводном уласку оптуженог у Хрватску у мају 2020. године, за разлику од његовог изласка из Хрватске 25. маја 2020. године који је евидентиран”, наводи се у одлуци.

Default Image

Хроника

Na suđenju za ubistvo Ćuluma prikazaće snimke iz kafića

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

