Убиство које је шокирало Бањалуку: Пресуда пала због сумњивог алибија из Хрватске

Ослобађајућа пресуда Синиши Шакићу за убиство Славише Ћулума укинута је због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, што је утицало на законито и правилно пресуђење.
То се наводи у одлуци Врховног суда Републике Српске који је укинуо ослобађајућу пресуду Шакићу и предмет вратио на ново суђење Окружном суду у Бањалуци.
Ћулум је из засједе изрешетан 15. маја 2020. године док се ”голфом 6” кретао путем недалеко од мајчине куће у Драгочају код Бањалуке. Према оптужници Шакић је заједно и по договору са непознатом особом набавио мотоцикл који је користио за ”извиђање” терена на којем су планирали убисто, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. За те потребе поред пута су прилагодили двије локације у пошумљеном појасу, које су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, та за осматрање и извршење кривичног дјела.
Врховни суд сматра спорним закључак првостепене пресуде да је Шакић учествовао у припреми убиства до 1. маја 2020, када је те активности прекинуо и отишао у Хрватску код пријатеља М.В. у Сисак. Указује се да је Шакићев ДНК нађен на одломљеној грани дрвета у близини мјеста извршења кривичног дјела, што га повезује са припремањем убиства, што не спори ни првостепена пресуда.
”Без обзира на нејасноће и недосљедности у образложењу у погледу правног квалификовања тих радњи (припремање или помагање) у којима је према утврђењу побијане пресуде учествовао оптужени, тако што је заједно са још најмање два непозната лица учествовао у осматрању кретања оштећеног Славише Ћулума, те са још најмање пет НН лица у осматрању пута непосредно уз мјесто извршења кривичног дјела, закључак побијане пресуде да је оптужени одласком у Хрватску почетком маја 2020. године, одустао од активности и прекинуо у помагању, не налази упориште у чињеничној основи побијане пресуде”, наводи се у одлуци Врховног суда РС.
Све и да се прихвати да је доказано да је оптужени отишао у Хрватску, Врховни суд је става да то не искључује његово учешће у помагању.
”У побијаној пресуди није ни утврђено како, када и којом приликом је настао ДНК профил осумњиченог, пронађен на одломљеној грани дрвета у непосредној близини мјеста извршења кривичног дјела, већински заступљен у мијешаном ДНК профилу најмање три лица и то бесконтактни биолошки траг од тјелесних излучевина које нису пронађене, те су закључци побијане пресуде о одустанку оптуженог од активности и помагању, произвољни, а на шта се исправно указује жалбом републичког јавног тужиоца”, пише у одлуци Врховног суда.
У одлуци се наводи да је споран и алиби који су оптуженом дала три свједока одбране који су тврдили да је Шакић у вријеме убиства био у Сиску.
”Свједочења у погледу алибија нису поткријепљена ниједним објективним материјалним доказом, нити снимцима видео надзора из кафића ”Кубано” у Сиску, а ни званично евидентираним преласком државне границе БиХ и Хрватске о наводном уласку оптуженог у Хрватску у мају 2020. године, за разлику од његовог изласка из Хрватске 25. маја 2020. године који је евидентиран”, наводи се у одлуци.
