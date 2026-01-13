Logo
Акција Складиштар: Заплијењена дрога, ухапшен А.Џ.

АТВ

13.01.2026

09:54

Запљена у акцији "Складиштар" МУП-а Кантона Сарајево
У акцији "Складиштар" полицијски службеници Кантона Сарајево ухапсили су 39-годишњег А.Џ. и заплијенили већу количину дроге.

У извршеним претресима на подручју Новог Града, пронађено је више различитих паковања материја које асоцирају на опојне дроге спид, марихуана и екстази, укупне количине више од 950 грама, 39 таблета које асоцирају на опојну дрогу екстази, одређена количина готовог новца, мобилни телефон, као и други предмети од интереса за истрагу.

Због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, слободе је лишен А.Џ. (1987) из Сарајева и предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево.

Осумњичени је на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.

